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فرنسا تطلب توضيحا من إسرائيل حول إعلانها مؤسسات فلسطينية "إرهابية"

تاريخ النشر: 26/10/2021 - 23:52

فرنسا تطلب توضيحا من إسرائيل حول إعلانها مؤسسات فلسطينية "إرهابية"
وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعربت فرنسا، الثلاثاء، عن قلقها من تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات أهلية فلسطينية "إرهابية"، مطالبة تل أبيب بتوضيحات بشأن هذه الخطوة.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان عبر حسابها بـ"تويتر": "تعرب فرنسا عن قلقها بعد أن صنفت السلطات الإسرائيلية ست مؤسسات فلسطينية مدنية وإنسانية وحقوقية كمنظمات إرهابية".

وأضافت الوزارة: "تجدد فرنسا التزامها بالدور الحيوي للمجتمع المدني في الحياة الديمقراطية، ونطلب توضيحا من السلطات الإسرائيلية".

والجمعة، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قرارا صنّف فيه 6 مؤسسات أهلية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة منظمات "إرهابية"، بزعم علاقتها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي تصفنها إسرائيل "منظمة إرهابية".

وشمل القرار كلا من: "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، و"مركز بيسان"، و"شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي".

وسبق أن طالبت الخارجية الأميركية، إسرائيل، بتوضيحات بشأن هذه الخطوة، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنهم أخطروا واشنطن بالقرار مسبقا، وهو ما نفاه المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء الإثنين.

وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها للقرار الإسرائيلي، واستهجنه الاتحاد الأوروبي ودول عديدة، فيما حذرت الأمم المتحدة من أنه قد يقوض عمل المنظمات الأهلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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#فرنسا
#مؤسسات فلسطينية

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