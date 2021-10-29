اتهام حاكم نيويورك السابق باعتداءات جنسية

وجّهت محكمة أميركية، أمس، الخميس، تهمة الاعتداء الجنسي لحاكم نيويورك السابق، أندرو كومو، ضد موظفة سابقة.

وسيمثل كومو في 17 تشرين الثاني/نوفمبر في جلسة أولى أمام القضاء في مرحلة جديدة من هذه الدعوى، التي أجبرته على الاستقالة خلال الصيف، وفق ما ذكر مصدر قضائي.

وقالت متحدثة باسم محاكم ولاية نيويورك إن "دعوى ضد الحاكم السابق أندرو كومو، بتهمة ارتكاب جنحة رفعت في المحكمة البلدية لألباني"، موضحة أن الأمر يتعلق بقضية جنسية.

والشكوى التي نشرتها وسائل إعلام عدة، قدمت الخميس، وصدرت عن ضابط منطقة ألباني وتتهم حاكم نيويورك السابق بـ"ملامسة بالإكراه"، في مقره الرسمي في ألباني عاصمة الولاية، في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020.

والملامسة بالإكراه جنحة من الدرجة الأولى وعقوبتها هي السجن مدة قد تصل إلى عام.

وأصدرت محكمة مدينة ألباني، مساء الخميس، مذكّرة استدعاء بحق كومو (63 عاما) للمثول أمامها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وهذه هي التهمة الأولى التي توجه إلى كومو، السياسي النافذ الذي أجبر على الاستقالة من منصبه هذا العام، بعد سلسلة من اتهامات بالتحرش الجنسي ضده.

واستقال كومو، الذي تتهمه منذ أشهر موظفات سابقات بالتحرش بهن في 11 آب/أغسطس، بعد أسبوع على نشر المدعية العامة للولاية، ليتيسيا جيمس، تقريرا خلص إلى أنه تحرش أو اعتدى جنسيا على 11 امرأة.

وقالت جيمس في بيان "منذ اللحظة التي تلقى فيها مكتبي الإحالة للتحقيق في ادعاءات بأن الحاكم السابق أندرو كومو تحرش جنسيا بنساء عدة، باشرنا العمل بدون خوف أو محاباة"، وأضافت أن "التهم الجنائية الموجهة اليوم ضد كومو بالملامسة بالإكراه تؤكد صحة ما توصلنا إليه في تقريرنا".

من جهته، نفى كومو بشدة التهم الموجهة إليه معتبرا أنه ضحية ثأر سياسي.

وتشكل هذه القضية سقوطا مدويا للرجل الذي يتحدر من مهاجرين إيطاليين، وكان حاكم رابع ولاية في البلاد (عشرون مليون نسمة)، منذ 2011 ويطمح لولاية رابعة في انتخابات 2022.

وفي ذروة وباء فيروس كورونا، عندما كانت نيويورك بؤرة الفيروس في ربيع 2020، أصبح نجما على المستوى الوطني.

وعبر مؤتمراته الصحافية اليومية العقلانية والمطمئنة، بدا هذا السياسي المحنك والمعروف بقسوته وتسلّطه نقيض دونالد ترامب، الذي اعتُبرت إعلاناته عن الأزمة الصحية خاطئة.