ثلاثة ملايين إصابة جديدة بكورونا حول العالم في أسبوع!

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن حالات الإصابة والوفيات جرّاء فيروس كورونا، آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، للمرّة الأولى منذ شهرين، مع انتشار الفيروس بكافة أنحاء أوروبا.

بعد أسابيع من التراجع، ارتفعت الإصابات في أوروبا خلال الأسابيع الثلاثة المتتالية الماضية، حتى مع انخفاض الحالات في كل مناطق العالم الأخرى، وفقا لما أعلنته المنظمة في إفادة صحفية.

وسُجل ما يقرب من 3 ملايين إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم في الأسبوع المنتهي يوم الأحد الماضي، بزيادة قدرها 4% عن الأيام السبعة السابقة، وفقا لآخر تحديث وبائي لمنظمة الصحة العالمية.

على الصعيد العالمي، انخفضت حالات فيروس كورونا الجديدة بنسبة 4% في الأسبوع السابق للفترة المشار إليها، على الرغم من زيادة بنسبة 7% في جميع أنحاء أوروبا خلال نفس الفترة.

وتظهر بيانات المنظمة أن الحالات في أوروبا ارتفعت بنسبة 18%، خلال الأسبوع الماضي، وحده.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنّ العدد العالمي للحالات والوفيات المبلغ عنها يتزايد الآن لأول مرة منذ شهرين، مدفوعا بالارتفاع المستمر في أوروبا الذي يفوق الانخفاضات في المناطق الأخرى.

وحتى فجر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 246 مليونًا و241 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و995 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 223 مليونًا و122 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر".