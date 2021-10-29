خلافات مع فرنسا ما بعد بريكست: لندن تهدد سفن الصيد الأوروبية

وجهت لندن، الجمعة، تهديدا بتكثيف عمليات تفتيش سفن الصيد الأوروبية في المياه البريطانية ردا على إجراءات انتقامية أعلنتها فرنسا في غمرة الخلاف حول رخص الصيد في مرحلة ما بعد بريكست.

وجاء في بيان لمتحدث باسم الحكومة البريطانية أن "الأخيرة تعتزم إطلاق آلية لتسوية الخلافات نص عليها الاتفاق التجاري لما بعد بريكست، ويشمل ذلك تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة تتناول أنشطة الصيد البحري للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة".

وتتبادل باريس ولندن الاتهامات بانتهاك الاتفاق التجاري لما بعد بريكست والذي جرى التوصل إليه نهاية العام الماضي، لجهة رخص الصيد في المياه البريطانية.

وتأخذ فرنسا على بريطانيا أنها منحت عددا محدودا من هذه الرخص لسفنها، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية اعتبارا من الثلاثاء المقبل وتشديد عمليات المراقبة ومنع السفن البريطانية من الرسو في الموانئ الفرنسية.

وسط هذه الأجواء، يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نهاية الأسبوع في روما على هامش قمة مجموعة العشرين، وفق داونينغ ستريت.

واستدعت لندن السفيرة الفرنسية، كاثرين كولونا، بعد ظهر الجمعة على أن تلتقي وزيرة الدولة البريطانية المكلفة أوروبا وندي مورتن.

وتحذير لندن أبلغه وزير الدولة البريطاني المكلف بريكست، ديفيد فروست، إلى نائب رئيس المفوضية الاوروبية ماروس سيفكوفيتش.

والتقى الرجلان، الجمعة، في لندن وعرضا مدى تقدم المفاوضات حول نقطة ساخنة أخرى بين لندن وبروكسل هي بروتوكول الإجراءات الجمركية لمرحلة ما بعد بريكست في ما يتعلق بإيرلندا الشمالية التي لا تزال في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.

وأورد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن "المحادثات جرت هذا الأسبوع في إطار روح بناءة"، لكنه أشار إلى "استمرار وجود تباينات مهمة، وخصوصا على صعيد دور محكمة العدل الأوروبية في تسوية الخلافات".

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات الأسبوع المقبل في بروكسل.