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أستراليا تعيد فتح حدودها أمام المسافرين بعد إغلاق لـ600 يوم

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 09:22

أستراليا تعيد فتح حدودها أمام المسافرين بعد إغلاق لـ600 يوم
لقاء بعد غياب لـ19 شهرًا في مطار أستراليا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

فتحت أستراليا، اليوم الإثنين، حدودها أمام المسافرين بعد إغلاق دام لمدة 600 يوم، ما أثار مشاهد لم شمل مؤثرة في مطار سيدني.

في 20 آذار/ مارس 2020، فرض البلد الشاسع أحد أكثر تدابير إغلاق الحدود صرامة في العالم من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد.

وأدى اغلاق حدود أستراليا منذ 19 شهرا إلى تقطع السبل بعشرات آلاف الأستراليين في الخارج إذ كانت الرحلات نادرة وكان يتعين على الأستراليين الراغبين بالسفر إلى بلدهم طلب إذن خاص وقضاء حجر صحي مكلف للغاية في فندق لمدة 14 يوما.

وقررت أكبر مدينتين في البلاد، سيدني وملبورن، إلغاء هذه التدابير والسماح للأستراليين الملقحين بالكامل الآن بالسفر دون الحجر الصحي.

رحبت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس التي أوقفت جزءًا كبيرًا من رحلاتها بالخطوة، وأعرب رئيسها التنفيذي الآن جويس عن سعادته باستئناف الرحلات الدولية الذي "تأخر جدًا".

لقاء بعد غياب لـ19 شهرًا في مطار أستراليا (أ ب)

وقال "إنه لأمر رائع أن نرى لم شمل الأستراليين بأقاربهم بعد فترة طويلة من البعاد".

قال رئيس الوزراء، سكوت موريسون "إنه يوم عظيم بالنسبة لأستراليا"، ونشر رسالة على "فيسبوك" يقول فيها إن البلاد أصبحت الآن "مستعدة للانطلاق!".

وفجر الإثنين، عبّر أول القادمين عن فرحته في مطار سيدني، الذي كان مسرحًا لمشاهد عناق مؤثرة.

وقال تيم ترنر الذي لم ير ابنه منذ عام للصحافيين إن القدوم كان "رائعا". وإلى جانب قدوم البعض، كان آخرون يستعدون للسفر للقاء أحبائهم في الخارج.

وقال أبهي باجاج (35 عامًا) إنه "متشوق" للتوجه إلى الولايات المتحدة من أجل الاحتفال بعيد الميلاد مع العائلة، بعد عامين من الفراق.

وقال لوكالة "فرانس برس" قبل مغادرته إلى لوس أنجليس "انتظر هذا اليوم منذ فترة طويلة".

لكن ستظل بعض الولايات الأسترالية التي لا يزال معدل التطعيم فيها منخفضًا مغلقة. سيسري الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا.

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#أستراليا
#فتح الحدود
#فيروس كورونا

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