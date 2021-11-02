بينيت يلتقي ولي عهد البحرين في غلاسكو

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، مع ولي عهد البحرين ورئيس الحكومة، سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في غلاسكو. وهذا أول لقاء رسمي بين رئيس حكومة إسرائيلي وولي عهد البحرين، بحسب بيان صادر عن مكتب بينيت.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى بينيت مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وقال إنه "نسعى إلى مواصلة العمل الرائع الذي قمتم به مع من سبقني في منصبي (بنيامين نتنياهو) ونريد دفعه قدما إلى مستوى جديد كي نستطيع أن نضمن أن البلدين سيعملان معا في مجالات الابداع والتكنولوجيا والفضاء والأمن والزراعة وتكنولوجيا الغذاء وبطبيعة الحال في مجال التكنولوجيا المناخية".

في غضون ذلك، تعهدت أكثر من 100 دولة، اليوم، بإنهاء عمليات إزالة الغابات، والتي يقول العلماء إنها محرك رئيسي لـ "تغير المناخ." واعتبرت بريطانيا هذا الالتزام أنه أول إنجاز كبير لمؤتمر المناخ.

لكن نشطاء يقولون إنهم بحاجة إلى الاطلاع على التفاصيل، وإن هناك وعودا مماثلة قطعت في الماضي، ثم نقضت.

وقالت الحكومة البريطانية إنها تلقت تعهدات من قادة دول بها أكثر من 85% من غابات العالم بوقف إزالة الغابات، والقضاء عليها بحلول العام 2030.

ووضعت ميزانية قيمتها أكثر من 19 مليار دولار من الأموال العامة والخاصة للخطة، والتي تدعمها دول تتضمن البرازيل والصين وكولومبيا والكونغو وإندونيسيا وروسيا والولايات المتحدة.

وتعتبر الغابات أنظمة إيكولوجية هامة، وطريقة فعالة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. لكن قيمة الخشب كسلعة والطلب المتزايد على الأراضي الزراعية والرعوية يؤديان إلى قطع الغابات بشكل واسع النطاق، وغير قانوني في كثير من الأحيان، لا سيما في البلدان النامية.

من جهة أخرى، زادت الصين انتاجها اليومي من الفحم بأكثر من مليون طنّ وسط شحّ في الطاقة الكهربائية، في وقت يتفاوض فيه قادة العالم على اتفاق في مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 26" بغية تجنيب الأرض مواجهة احترار مناخي كارثي.

وفي خضم انتعاش الاقتصاد العالمي، تواجه الصين ارتفاع تكلفة المواد الأولية وخصوصًا الفحم، الذي تعتمد عليه الدولة الآسيوية بنسبة 60% لتشغيل محطات انتاج الطاقة الخاصة بها. ويدفع هذا الوضع محطات توليد الطاقة إلى التوقف عن العمل رغم الطلب القوي، ما يؤدي إلى تقنين الكهرباء وزيادة تكاليف الإنتاج للشركات.

وسمحت السلطات الصينية، في الأسابيع الأخيرة، بإعادة فتح مناجم الفحم بهدف تخفيف الضغط. وتتناقض هذه الخطوة مع تعهد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بالتخفيف من انبعاثات الكربون من بلده قبل العام 2030.

ويتخطى الانتاج اليومي من الفحم الـ11,5 مليون طنّ منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أول من أمس. ولم تستبعد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الشهر الماضي، احتمال تدخّلها لخفض أسعار الفحم بحيث أعلنت انها "ستلجأ إلى كلّ الأساليب الضرورية لإعادة أسعار الفحم إلى نطاق أسعار مقبولة".

وتتزامن هذه الزيادة بالانتاج مع محاولات الاتفاق الجارية في قمة "كوب 26" في غلاسغو من ناحية التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، غير أن الرئيس الصيني من الغائبين عن المؤتمر العالمي واكتفى بتوجيه رسالة خطية.

وتعدّ الصين أكبر منتج للفحم وأكبر ملوث في العالم، إلّا أنها أيضًا أكثر دولة تستثمر في الطاقة النظيفة.