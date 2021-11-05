ألمانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت ألمانيا، اليوم الجمعة، أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، في بيان، بـ"تسجيل 37 ألفا و120 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 33 ألفا و949 حالة إصابة (أمس) الخميس".

كما سجلت 154 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، بحسب البيان نفسه.

ورجح المعهد ارتفاع معدل الإصابات بقضاء السكان مزيدًا من الوقت داخل منازلهم خلال أشهر الشتاء الباردة، بينما يظل عدد كبير من الأشخاص غير محصنين باللقاح.

ودعا المعهد الأشخاص الذين ما زالوا مترددين من التطعيم إلى الاستفادة من الحماية التي يؤمنها لقاح كورونا.

وحتى صباح اليوم، تم تطعيم 66.9 ٪ من السكان بشكل كامل ضد كورونا في أنحاء ألمانيا، فيما لا يزال التردد والتشكيك في اللقاح يمثلان تحديًا كبيرًا لسلطات الرعاية الصحية، بحسب المصدر نفسه.

فيما بلغ إجمالي إصابات كورونا في ألمانيا منذ انتشار الوباء 4 ملايين و697 ألفًا و673، منها 96 ألفًا و763 وفاة، وفق موقع "ورلد ميتر".