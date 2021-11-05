العثور على دبلوماسي روسي ميتًا في برلين: سقط أو أُسقِط؟

عثرت قوّات الأمن الألمانية على دبلوماسي روسي مقتولا أمام مقرّ سفارة بلاده، بحسب ما ذكرت مجلّة "شبيغل" الألمانية، اليوم، الجمعة.

ويبلغ الدبلوماسي الروسي من العمر 35 عامًا، وتعتقد السلطات الأمنية الألمانية أن الشخص المذكور موظف لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وابن أحد كبار مسؤولي الجهاز.

ولم يعرف إن كان الدبلوماسي الروسي سقط أو أُسقط.

وعثر على الجثة على الرصيف الموجود أمام السفارة الروسية، صباح يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن الدبلوماسي الروسي الذي يُعتقد أنه سقط من الطابق العلوي لمبنى السفارة في شارع بهرين، معتمد بصفة سكرتير ثاني منذ عام 2019.

وأكّد أن السفارة الروسية لم تسمح بإجراء تشريح للجثة، وأن النيابة العامة الألمانية لا يمكنها إجراء تحقيق في وفاته لأنه يتمتع بوضع دبلوماسي.

وذكر أن الجثة جرى نقلها إلى روسيا، وأن السفارة الروسية لدى برلين تحدثت عن الموضوع بأنه "حادث مأساوي"، وامتنعت عن التعليق "لأسباب أخلاقية".

ونقلت عن المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، قوله إن الوزارة كان لها علم بالحادث، لكنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل بسبب الخصوصية.