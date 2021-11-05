جلسة طارئة بمجلس الأمن لمناقشة الوضع في إثيوبيا

يعتزم مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة، اليوم الجمعة؛ لمناقشة تطورات الوضع في إثيوبيا.

وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، أمس الخميس، إن الجلسة دعا لعقدها رئيس مجلس الأمن السفير المكسيكي، خوان رامون دي لا فوينتي. بدعم من 4 دول أعضاء وهي إيرلندا، وتونس، وكينيا والنيجر.

وأضافت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها إن تلك الجلسة ستكون مفتوحة على أن تعقد بحلول الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك.

وصادق البرلمان الإثيوبي، أمس على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، بعد يومين من إعلان الحكومة لها، نتيجة تقدم قوات "الجبهة الشعبية" في أمهرة.

والسبت والأحد، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي السيطرة على مدينة ديسي الإستراتيجية وكومبولتشا في الإقليم.

وتأتي التطورات في تيغراي بعد مرور عام كامل على اندلاع اشتباكات في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بين الجيش الإثيوبي والجبهة، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.