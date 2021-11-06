الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق في استشهاد طفل فلسطيني

طالب الاتحاد الأوروبي، السبت، إسرائيل بالتحقيق في استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الجيش أمس، الجمعة، معبرا عن صدمته لوفاة طفل جديد بالرصاص الإسرائيلي.

وقال الاتحاد في بيان لمكتب ممثله في الأراضي الفلسطينية "مصدومون من مقتل طفل آخر على يد القوات الإسرائيلية، يجب التحقيق في وفاته وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وأضاف "توفي يوم أمس الطفل الفلسطيني محمد دعدس البالغ من العمر 15 عاما، بالقرب من مدينة نابلس؛ نتيجة استمرار استخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب من قبل قوات الأمن الإسرائيلية".

وتابع "يجب حماية الأطفال بموجب القانون الدولي وعلى قوات الأمن الإسرائيلية أن تحترم مدونة السلوك المعمول بها في الأراضي المحتلة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، وصول دعدس إلى المستشفى "وهو متوقف القلب ومصاب برصاصة في البطن، وحاولت الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح".

والطفل دعدس من مخيم عسكر الجديد بمدينة نابلس، واستشهد خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في قرية دير الحطب، شرقي المدينة.

ووفقا توثيق مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي) قتلت إسرائيل 75 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بينهم 14 أقل من 18 عاما، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.