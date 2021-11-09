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إيران تعترض وتحذر مسيرات أميركية قرب المناورات البحرية

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 08:52

إيران تعترض وتحذر مسيرات أميركية قرب المناورات البحرية
مناورات "ذو الفقار 1400" التي ينفذها الجيش الإيراني (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلن الجيش الإيراني صباح اليوم الثلاثاء، أنه اعترض مسيرتين أميركيتين بعد اقترابهما من منطقة المناورات البحرية والبرية "ذو الفقار 1400" التي ينفذها الجيش الإيراني في سواحل مكران.

وقال الجيش الإيراني "لقد رصدنا طائرات أميركية دون طيار تقترب من منطقة المناورات وقمنا بتحذيرها".

وأضاف التلفزيون الإيراني، أن الجيش وجه إنذارا بالمغادرة للمسيرات التي قال إنها من طرازي "MQ-9"و"RQ-4".

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن المسيرات الأميركية غيرت مسارها بعد تصميم الدفاع الجوي على اعتراضها وتحذيرها بشكل متكرر.

وأفادت اللجنة الإعلامية للمناورة بأن طائرات بدون طيار من نوعي MQ-9 وRQ-4 دخلت منطقتي الاستطلاع للدفاع الجوي الإيراني، بينما كانت "تحت مراقبة كاملة لشبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد"، والتي اعترضها الدفاع الجوي للجيش.

وانطلقت مناورات "ذو الفقار 1400" البرمائية التي ينفذها الجيش الإيراني في سواحل مكران جنوب شرق إيران، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.

ونفذ الجيش الإيراني المراحل الرئيسية من المناورات المشتركة، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والوحدات الميكانيكية ومنظومات الدفاع الجوي والسفن البحرية والغواصات، بدعم من مقاتلات ومسيرات القوة الجوية في المنطقة العامة لسواحل مكران.

وقال المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار -1400" الأميرال محمود موسوي للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن "الهدف من المناورات العسكرية على ساحل إيران عند خليج عمان هو إظهار القدرة العسكرية للبلاد واستعدادها لمواجهة الأعداء"، على حد وصفه.

بودكاست عرب 48

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