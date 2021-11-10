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اتفاق صينيّ - أميركيّ لـ"تعزيز التحرّك حيال المناخ"

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 21:59

اتفاق صينيّ - أميركيّ لـ"تعزيز التحرّك حيال المناخ"
المبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

وضعت الصين والولايات المتحدة "إعلانا مشتركا حول تعزيز التحرك حيال المناخ"، بحسب ما أعلن الموفد الصيني من أجل المناخ، شي شينهوا، الأربعاء في غلاسكو في إسكتلندا حيث ينعقد مؤتمر "كوب 26".

وقال المسؤول الصيني للصحافيين خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ: "يقر الطرفان بالفارق القائم بين الجهود الحالية وأهداف اتفاق باريس، وبالتالي سنعمل معا على تعزيز التحرك حيال المناخ".

وشدد شي على أن الاتفاق "يثبت أن التعاون هو السبيل الوحيد للصين والولايات المتحدة"، في وقت انعكس التوتر بين البلدين مؤخرا على ملف المناخ.

الأمم المتحدة: "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح"

من جانبه، أثنى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على الاتفاق الصيني - الأميركي من أجل المناخ الذي أُعلن عنه، معتبرا أنه "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح".

وكتب غوتيريش عبر "تويتر": "أرحب بالاتفاق اليوم بين الصين والولايات المتحدة على العمل معا لاتخاذ تدابير أكثر طموحا من أجل المناخ خلال هذا العقد".

وأشار غوتيريش إلى أن معالجة "أزمة المناخ تتطلب تعاونا وتضامنا دوليين".

(أ ب)

والصين هي الدولة الأولى من حيث انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة، تليها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن الذي حضر إلى غلاسكو بمناسبة انعقاد المؤتمر الأسبوع الماضي، اعتبر أن غياب نظيره الصيني شي جينبينغ عن كوب26 "خطأ كبير".

وقال الموفد الصيني إنه "على الصين والولايات المتحدة بصفتهما القوتين الكبريين في العالم، أن تتحملا مسؤولية العمل معا ومع الأطراف الآخرين لمكافحة التغير المناخي".

بودكاست عرب 48

#الصين
#الولايات المتحدة
#المناخ
#تغير المناخ

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