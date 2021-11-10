  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مسوّدة قرار محادثات المناخ دون قرارات جديدة

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 13:59

مسوّدة قرار محادثات المناخ دون قرارات جديدة
ناشطو المناخ يحتجون مطالبين بالطاقة المتجددة ( أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب
تحرير: ديما كبها

بحث المفاوضون في محادثات الأمم المتحدة للمناخ، اليوم الأربعاء، في غلاسكو، مسودة قرار تلقي ضوء "التحذير والقلق" بشأن الاحترار العالمي الذي يشهده الكوكب.

ويواصل المفاوضون دعوة العالم إلى خفض نحو نصف انبعاثاته من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول العام 2030.

ولا تنص مسودة القرار على اتفاقيات محددة حول الأهداف الرئيسية الثلاثة التي حددتها الأمم المتحدة في محادثات المناخ.

ولا تشير إلى الحاجة لخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 عن مستويات عام 2010 وتحقيق "صافي الصفر" بحلول منتصف القرن.

ويتطلب الوصول إلى هذه المستويات أن تقوم الدول بضخ غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بقدر ما يمكن امتصاصه مرة أخرى من خلال الوسائل الطبيعية أو الاصطناعية.

وتدعو مسودة القرار الدول إلى "الإسراع في التخلص التدريجي من الفحم ودعم الوقود الأحفوري"، لكنها لا تشير صراحة إلى إنهاء استخدام النفط والغاز.

وتقرّ المسودة أيضا "بأسف" بأن الدول الغنية فشلت في الوفاء بتعهداتها بتقديم مائة مليار دولار سنويا كمساعدة مالية بحلول عام 2020 لمساعدة الدول الفقيرة التي تعاني بسبب الاحتباس الحراري.

وتشدد المسودة من جديد على الأهداف المحددة في اتفاق باريس للمناخ عام 2015 والذي يهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين مع السعي لعدم تجاوز عتبة 1.5 درجة.

بودكاست عرب 48

#الأمم المتحدة
#المناخ
#غلاسكو
#الاحترار العالمي
#تغيّر المناخ

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستجدات كورونا: عودة تفشي الفيروس بالشتاء وترقب الجيل الثاني من اللقاحات
مستجدات كورونا: عودة تفشي الفيروس بالشتاء وترقب الجيل الثاني من اللقاحات

2021-11-10

السلطات العراقية تقبض على مستشار "داعش" العسكري
السلطات العراقية تقبض على مستشار "داعش" العسكري

2021-11-10

تونس: إضراب شامل في عقارب وانطلاق مسيرة احتجاجية ضد إعادة فتح مكب نفايات
تونس: إضراب شامل في عقارب وانطلاق مسيرة احتجاجية ضد إعادة فتح مكب نفايات

2021-11-10

الأكثر قراءة

"وكيل سري" يوقع بتجار أسلحة في المجتمع العربي

2021-11-09
إطلاق سراح أشقاء القتيلة عباهرة من عرّابة: الشرطة تبنّت

إطلاق سراح أشقاء القتيلة عباهرة من عرّابة: الشرطة تبنّت "رواية جزئية"

2021-11-09
تحليل: أزمة NSO تكشف عن علاقات تشوبها

تحليل: أزمة NSO تكشف عن علاقات تشوبها "الريبة" بين واشنطن وتل أبيب

2021-11-09
إضرام النار بسيارات قرب جامعة حيفا عمدا

إضرام النار بسيارات قرب جامعة حيفا عمدا

2021-11-09
غزة: 3 أحكام بالإعدام لمتخابرين وتجار مخدرات

غزة: 3 أحكام بالإعدام لمتخابرين وتجار مخدرات

2021-11-09