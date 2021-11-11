أوكرانيا تستنفر أمنيًا من أزمة لاجئي روسيا البيضاء

أعلنت أوكرانيا، اليوم، الخميس، عزمها نشر آلاف العناصر من حرس الحدود والشرطة على حدودها مع روسيا البيضاء على خلفية أزمة الهجرة على روسيا البيضاء وبولندا، والتي تتهم بروكسل مينسك بتدبيرها.

ويحتشد أكثر من ألفي مهاجر معظمهم من أكراد الشرق الأوسط منذ عدة أيام في مخيم على الحدود بين بولندا وروسيا البيضاء وسط الصقيع، حيث تلامس درجات الحرارة الصفر.

وأثار هذا الوضع قلقا متزايدا لدى المجموعة الدولية، فيما يبحث مجلس الأمن الدولي المسألة، الخميس.

وأوكرانيا، التي لديها حدود مع بيلاروس شمالا ومع بولندا غربا، تسعى إلى تجنب وضع مماثل على حدودها رغم أن التدفق الرئيسي يسجل على بعد حوالي 200 كلم من هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

وأعلن وزير الداخلية الأوكراني، دنيس موناستيرسكي، الخميس، أنّ الجيش الأوكراني سينشر 8500 عسكري إضافي بينهم ثلاثة آلاف من حرس الحدود، و3500 عنصر من الحرس الوطني وألفا شرطي على الحدود بين أوكرانيا وروسيا البيضاء.

ورغم أنّ حرس الحدود الأوكراني أكّد، الخميس، أنه ليس هناك "أي تهديد" مصدره روسيا البيضاء، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، أنّ بلاده "ستردّ بشكل مناسب" على أي تطور للوضع على الحدود وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الليتواني، غيتاناس ناوسيدا.

ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشنكو، بتدبير الأزمة عبر منح تأشيرات دخول للمهاجرين ونقلهم إلى الحدود، انتقاما من العقوبات الأوروبية.

من جهتها، هدّدت روسيا البيضاء، الخميس، بالردّ على أيّة عقوبات أوروبية جديدة محتملة تلوح بها بروكسل، عبر إغلاق خط أنابيب الغاز الذي يعبر أراضيها.