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بوتين: التدريبات الأميركية في البحر الأسود استفزازية

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 22:46

بوتين: التدريبات الأميركية في البحر الأسود استفزازية
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن التدريبات العسكرية التي تجريها واشنطن والحلف الأطلسي في البحر الأسود تمثّل "استفزازا"، وفق ما أورد الكرملين.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين تحدث خلال المكالمة عن "الطبيعة الاستفزازية للتدريبات الواسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في البحر الأسود والتي تصعّد التوتر بين روسيا والحلف الأطلسي".

وبدا أن الرئيس الروسي يشير إلى مشاركة سفن عسكرية أميركية عدة في تدريبات في البحر الأسود وصفها الأسبوع الماضي بأنها "تحد خطير". وتأتي هذه التصريحات على خلفية التوترات المتزايدة حول النزاع في أوكرانيا.

والوضع في هذه المنطقة متوتر للغاية منذ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014. وتخوض كييف منذ سبع سنوات نزاعا ضد انفصاليين موالين لموسكو في الجزء الشرقي من أراضيها.

وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة مع إعراب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بشأن حشد قوات روسية مؤخرا على حدود أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.

وأعرب الرئيس الفرنسي، خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الروسي، عن "قلقه الشديد" واستعداد بلاده "للدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

من جانبه، اتهم بوتين كييف باتباع "سياسة مدمرة"، مشيرا إلى "استخدام أوكرانيا مؤخرا طائرات بدون طيار في منطقة النزاع"، بحسب ما أفاد الكرملين.

وأثار استخدام أوكرانيا لطائرة عسكرية بدون طيار من صنع تركي ضد الانفصاليين الموالين لروسيا الشهر الماضي غضب موسكو.

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#الرئيس الروسي
#فلاديمير بوتين
#ماكرون

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