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السفارة الأميركية في الخرطوم تحذّر مواطنيها من تظاهرات الأربعاء

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 20:52

السفارة الأميركية في الخرطوم تحذّر مواطنيها من تظاهرات الأربعاء
محتجون سودانيون يضرمون النار وسط أحد الشوارع (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

دعت السفارة الأميركية في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، مواطنيها إلى توخي الحذر، جراء احتجاجات غد الأربعاء.

وأوضحت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك" أنه "من المخطط خروج احتجاجات كبيرة في الخرطوم في 17 (تشرين الثاني) نوفمبر، فيما يواصل المنظمون تشجيع العصيان المدني".

وأضافت: "إلا أن التظاهرات السلمية يمكن أن تتحول بسرعة لمواجهة ولتصعيد العنف".

ودعت السفارة مواطنيها إلى "تجنب الحشود والمظاهرات والحشد وتوخي الحذر والبقاء في أماكنهم".

وكانت لجان المقاومة الشعبية في الأحياء بالخرطوم، دعت إلى تظاهرات في "مليونية 17 نوفمبر" الأربعاء، للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأخيرة.

والإثنين الماضي، أفادت لجنة أطباء السودان في بيان، بـ"ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات السودان إلى 23 إثر وفاة متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص في تظاهرات 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يزعم البرهان أن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وأنه اتخذ إجراءاته لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

بودكاست عرب 48

#البرهان
#السودان
#الخرطوم
#احتاجاجات
#انقلاب عسكري

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