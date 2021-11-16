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"أونروا" تحذر: نقص التمويل يهدد بوقف أنشطة للوكالة

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 21:40

"أونروا" تحذر: نقص التمويل يهدد بوقف أنشطة للوكالة
المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، أنها لم تنجح في سد فجوة في ميزانيتها لهذا العام وتأمين تمويل كامل طويل الأجل رغم تعهدات جديدة من المانحين.

وحذرت "أونروا" من أنها تواجه تهديدا "وجوديا"، وحثّت في مؤتمر ببروكسل، المجتمع الدولي، على الالتزام بتمويل أكثر استقرارا، وشددت على أنها تحتاج مستقبلا 800 مليون دولار سنويا على الأقل.

وعلى المدى القصير، تسعى الوكالة جاهدة لتغطية عجز قدره 100 مليون دولار للشهرين الأخيرين من هذا العام، محذرة من أنها قد تضطر إلى وقف بعض أنشطتها.

وقالت الوكالة في بيان إن المانحين التزموا بتقديم 38 مليون دولار إضافية لهذا العام، ما يجعل الوكالة تعاني من نقص قدره 60 مليون دولار.

وقال المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، إنه "نحرز تقدما. لكننا ما زلنا بحاجة إلى دعم لتغطية جميع الخدمات والرواتب لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر".

وحذر من أن فجوات التمويل تشكل تهديدا "له طبيعة وجودية حقيقية" للوكالة التي تقدم رعاية اجتماعية للاجئين فلسطينيين وأبنائهم.

وأضاف لازاريني: "كان علي دقّ ناقوس الخطر لأننا إذا لم نجد حلا حقيقيا الآن وفي المستقبل، فإن المؤسسة ستكون على حافة الانهيار".

وتابع: "نكافح اليوم بالفعل تعبئة مخزوننا من الأدوية ودفع الفواتير، ويتعين على موظفينا التعامل مع تجميد استحقاقاتهم وتأخير رواتبهم".

وأكدت أونروا أن المانحين تعهدوا تقديم 614 مليون دولار في شكل اتفاقيات جديدة أو متجددة متعددة السنوات، وقد تم ضمان تغطية 40% فقط من الميزانية الأساسية للوكالة للعام المقبل.

وأردف فيليب لازاريني: "تتطلب عمليتنا 800 مليون دولار على الأقل في العام. لا يمكن العمل بأقل من ذلك".

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#وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني
#أونروا
#عجز في الميزانية

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