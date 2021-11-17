جونسون: أي "مغامرة عسكرية" روسية قد تكون "خطأ مأسويا"

عرب ٤٨/ أ ف ب

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، إن خوض روسيا "مغامرة عسكرية" عند حدود أوكرانيا وبولندا قد يكون "خطأ مأسويًا"، وسط تصاعد التوتر في هذه المنطقة.

وقال جونسون، أمام لجنة من النواب البريطانيين، إن "ما علينا فعله هو ضمان أن يفهم الجميع أن كلفة الحسابات الخاطئة عند حدود كل من بولندا وأوكرانيا سوف تكون هائلة".

وأضاف "أعتقد أنه سيكون خطأ مأسويا بالنسبة إلى الكرملين التفكير أنه يمكن تحقيق مكاسب من خلال مغامرة عسكرية".

وجاءت تعليقات جونسون خلال جلسة مع لجنة رقابة برلمانية، وسط تزايد مخاوف الغرب من التحركات العسكرية للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

وموسكو متهمة، من أطراف أوروبية، بتقديم الدعم لمخطط يهدف إلى افتعال أزمة مهاجرين غالبيتهم من الشرق الأوسط، عبر فتح الطريق أمامهم للعبور من بيلاروسيا إلى بولندا.

وتم نشر آلاف الجنود على جانبي الحدود، ولاحقا أجرت بيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة مع مظليين روس.