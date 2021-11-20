  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

النمسا: آلاف المحتجين على إجبارية التطعيم ضد كورونا

تاريخ النشر: 20/11/2021 - 18:03

النمسا: آلاف المحتجين على إجبارية التطعيم ضد كورونا
احتشاد المتظاهرين في النمسا
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

احتشد آلاف المتظاهرين، ظهر اليوم السبت، في العاصمة النمساوية، للاحتجاج على الحجر والتطعيم الإجباري الذي أعلنته الحكومة في اليوم السابق لمكافحة جائحة كوفيد-19.

ونظم حزب الحرية اليميني القومي هذه المظاهرة على الرغم من غياب زعيمه، هربرت كيكل، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ورفع الحشد في فيينا بالقرب من المستشارية لافتات تندد بـ"دكتاتورية كورونا" أو كتب عليها "لا لتقسيم المجتمع".

وجرت التظاهرة تحت مراقبة مشددة من قبل الشرطة التي تخشى ناشطين من النازيين الجدد ومثيري الشغب.

وبين الذين يدعون إلى "المقاومة"، قالت كاتارينا غيرشر التي قدمت من مقاطعة التيرول في رحلة تستغرق ست ساعات للتظاهر "ليس من الطبيعي أن نحرم من حقوقنا".

وأضافت هذه المعلمة البالغة 42 عامًا التي أبقت أطفالها الأربعة في المنزل لأشهر أن "الضغط في المدرسة قوي جدا" مشيرة إلى فحوص كشف كورونا التي يتم إجراؤها كل أسبوع في الفصول. وتابعت أن "الحكومة تريد تقسيمنا ويجب أن نظل متحدين".

وبعد أسبوع من فرض إجراءات صارمة ضد الذين لم يتلقوا اللقاح أعلن المستشار المحافظ، ألكسندر شالنبرغ، الجمعة، فرض حجر على 8,9 ملايين نسمة حتى 13 كانون الأول/ديسمبر.

واعتبارا من الإثنين، لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم إلا للتسوق أو الرياضة أو الرعاية الطبية.

(أ ب)

وعلى الرغم من ترددها في البداية، ستعد الحكومة أيضًا قانونًا لفرض التطعيم على السكان البالغين في الأول من شباط/فبراير 2022. وستفرض عقوبات على المخالفين.

اعتذر شالنبرغ من الذين تلقوا اللقاح لاضطراره إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات "الصارمة". كما هاجم "القوى السياسية في هذا البلد التي تعارض بشدة التطعيم"، مستنكرًا "الاعتداء على نظامنا الصحي".

وفي أوروبا التي أصبحت مرة أخرى بؤرة للوباء، بلغ عدد الإصابات في النمسا مستويات لم تسجل منذ ربيع 2020. وتسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة يوميًا، بينما يبلغ معدل التطعيم نحو 66% من السكان أي أقل بقليل من المتوسط في أوروبا.

بودكاست عرب 48

#النمسا
#فيروس كورونا
#احتجاج ضد إجبارية التطعيم

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السودان: ترجيحات بعودة حمدوك للحكومة لحلحلة الأزمة إثر الانقلاب
السودان: ترجيحات بعودة حمدوك للحكومة لحلحلة الأزمة إثر الانقلاب

2021-11-20

اعتقال وزير من حكومة أفريقيا الوسطى "لارتكابه جرائم حرب"
اعتقال وزير من حكومة أفريقيا الوسطى "لارتكابه جرائم حرب"

2021-11-20

40 قتيلا في قمع العسكر: دعوات إلى "تظاهرة مليونية" في السودان
40 قتيلا في قمع العسكر: دعوات إلى "تظاهرة مليونية" في السودان

2021-11-20

الأكثر قراءة

بالأرقام: كم تبلغ ثروة محمد صلاح وأرباحه السنوية؟

بالأرقام: كم تبلغ ثروة محمد صلاح وأرباحه السنوية؟

2021-11-19
مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية

مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية

2021-11-19
سيول وفيضانات بعد هطول المطر الأول وتدفق المياه في صحراء النقب

سيول وفيضانات بعد هطول المطر الأول وتدفق المياه في صحراء النقب

2021-11-19
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان بـ856 مليون دولار

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان بـ856 مليون دولار

2021-11-19
بريطانيا بصدد الإعلان عن حماس

بريطانيا بصدد الإعلان عن حماس "منظمة إرهابية" وإسرائيل ترحب

2021-11-19