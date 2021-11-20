النمسا: آلاف المحتجين على إجبارية التطعيم ضد كورونا

عرب ٤٨ / أ ف ب

احتشد آلاف المتظاهرين، ظهر اليوم السبت، في العاصمة النمساوية، للاحتجاج على الحجر والتطعيم الإجباري الذي أعلنته الحكومة في اليوم السابق لمكافحة جائحة كوفيد-19.

ونظم حزب الحرية اليميني القومي هذه المظاهرة على الرغم من غياب زعيمه، هربرت كيكل، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ورفع الحشد في فيينا بالقرب من المستشارية لافتات تندد بـ"دكتاتورية كورونا" أو كتب عليها "لا لتقسيم المجتمع".

وجرت التظاهرة تحت مراقبة مشددة من قبل الشرطة التي تخشى ناشطين من النازيين الجدد ومثيري الشغب.

وبين الذين يدعون إلى "المقاومة"، قالت كاتارينا غيرشر التي قدمت من مقاطعة التيرول في رحلة تستغرق ست ساعات للتظاهر "ليس من الطبيعي أن نحرم من حقوقنا".

وأضافت هذه المعلمة البالغة 42 عامًا التي أبقت أطفالها الأربعة في المنزل لأشهر أن "الضغط في المدرسة قوي جدا" مشيرة إلى فحوص كشف كورونا التي يتم إجراؤها كل أسبوع في الفصول. وتابعت أن "الحكومة تريد تقسيمنا ويجب أن نظل متحدين".

وبعد أسبوع من فرض إجراءات صارمة ضد الذين لم يتلقوا اللقاح أعلن المستشار المحافظ، ألكسندر شالنبرغ، الجمعة، فرض حجر على 8,9 ملايين نسمة حتى 13 كانون الأول/ديسمبر.

واعتبارا من الإثنين، لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم إلا للتسوق أو الرياضة أو الرعاية الطبية.

(أ ب)

وعلى الرغم من ترددها في البداية، ستعد الحكومة أيضًا قانونًا لفرض التطعيم على السكان البالغين في الأول من شباط/فبراير 2022. وستفرض عقوبات على المخالفين.

اعتذر شالنبرغ من الذين تلقوا اللقاح لاضطراره إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات "الصارمة". كما هاجم "القوى السياسية في هذا البلد التي تعارض بشدة التطعيم"، مستنكرًا "الاعتداء على نظامنا الصحي".

وفي أوروبا التي أصبحت مرة أخرى بؤرة للوباء، بلغ عدد الإصابات في النمسا مستويات لم تسجل منذ ربيع 2020. وتسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة يوميًا، بينما يبلغ معدل التطعيم نحو 66% من السكان أي أقل بقليل من المتوسط في أوروبا.