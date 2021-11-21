الأحد: التشيليون ينتخبون رئيسا جديدا بعد عامين على الاحتجاجات

عرب ٤٨ / أ ف ب

بعد مرور عامين على انتفاضة اجتماعية غير مسبوقة ضد التفاوتات الاجتماعية وفي خضم عملية صياغة دستور جديد، يتوجه التشيليون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للمشاركة في انتخابات رئاسية نتيجتها غير محسومة.

ودعي 15 مليون ناخب إلى الاختيار بين سبعة مرشحين لخلافة الرئيس المحافظ، سيباستيان بينيرا (71 عامًا)، الذي لا يمكنه بعد ولايتين رئاسيتين الترشح لإعادة انتخابه ويترك السلطة مع نسبة تأييد شعبي هي الأدنى (12%).

انتفاضة التشيليين 2019 (أ ب)

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم المرشحَين غابرييل بوريك وخوسيه أنطونيو كاست اللذين يحظيان بنحو ربع نوايا التصويت، وهما من خارج تحالفات اليمين واليسار الوسطي التي حكمت البلاد منذ نهاية دكتاتورية أوغوستو بينوشيه (1973-1990).

منذ الانتفاضة الاجتماعية عام 2019 للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية، شهدت البلاد استقطابا فيما أدت الجائحة إلى زيادة البطالة وتفاقم الديون وارتفاع التضخم إلى نحو 6%، وهي سابقة في البلاد.