بلغاريا: مصرع 45 شخصا بينهم 12 طفلا بحادث حافلة

لقي 45 شخصا على الأقل حتفهم بينهم 12 طفلا ليل الإثنين-الثلاثاء، في بلغاريا، في حادث حافلة كانت تقل مواطنين من مقدونيا الشمالية، كما أعلنت السلطات في صوفيا.

وقالت وكالة "بغنيس" إن الحادث وقع في الساعة الثالثة فجرا في الطريق السريع الواصل بين مدينة بلاغويفغراد والعاصمة صوفيا، بعد أن عبرت الحافلة التي كانت متجهة إلى إسطنبول وعلى متنها 52 شخصا، الحدود البلغارية مساء الإثنين.

وقال المفوض نيكولاي نيكولوف المسؤول عن إدارة الكوارث في تصريح بثّه التلفزيون الرسمي "بي إن تي" إن "45 أو 46 شخصا قضوا في الحادث الذي وقع على طريق سريع على بعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة صوفيا".

وأضاف أنه "أمكن إنقاذ سبعة ركاب نقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة".

ولم تتّضح في الحال أسباب الحادث ولا ملابساته.

وذكرت قناة "بي تي في" التلفزيونية أن 12 طفلا كانوا في الحافلة التي كانت متجهة من إسطنبول إلى سكوبيي.

وقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف، في تصريح لمحطة "نوفا" التلفزيونية "هذه مأساة. نحن لا نعلم ما إذا كان كل الضحايا من مقدونيا الشمالية، ولكن هذا ما نفترضه لأن الحافلة مسجلة في هذا البلد".