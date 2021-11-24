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أستراليا تصنف حزب الله "منظمة إرهابية"

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 08:44

أستراليا تصنف حزب الله "منظمة إرهابية"
بات حزب الله محظورا في أستراليا (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

صنفت أستراليا، اليوم الأربعاء، حزب الله بأسره "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري للتنظيم المسلح الذي يسيطر على قسم كبير من لبنان لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.

وقالت وزير ة الداخلية كارين أندروز، إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، ويشكل تهديدا حقيقيا وموثوقا به لأستراليا".

وبموجب القرار بات حزب الله محظورا في أستراليا، حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها لاتّخاذ هذا القرار، الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

من جهة ثانية، أعلنت أندروز إدراج جماعة "ذي بيز" اليمينية المتطرفة على قائمة المنظمات الإرهابية في أستراليا.

وقالت الوزيرة إن "هذه جماعة نيو-نازية عنيفة وعنصرية تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية".

وحزب الله بأسره مصنف في الولايات المتحدة "منظمة إرهابية"، خلافا لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.

ويمتلك حزب الله ميليشيات قوية تدعمها إيران بالمال والسلاح. ولا تتوانى طهران عن استخدام هذه القوة العسكرية في حروب تخوضها بالوكالة في المنطقة.

ويعيش نحو 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر في ظلّ معدلات تضخم مرتفعة وشح في الأدوية والمحروقات وتقنين حادّ للتغذية بالتيار الكهربائي، في حين ترفع الحكومة تدريجيا الدعم عن الأدوية والوقود.

يذكر أن حزب الله الممثل في مجلس النواب هو أيضا التنظيم المسلح اللبناني الوحيد الذي لم يتخل عن ترسانته العسكرية في نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).

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#أستراليا
#لبنان
#إرهاب
#حزب الله

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