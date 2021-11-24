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الإمارات تزيد استثماراتها المباشرة في تركيا

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 15:27

الإمارات تزيد استثماراتها المباشرة في تركيا
أردوغان أثناء استقباله بن زايد اليوم (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تسعى الإمارات إلى زيادة حجم استثماراتها المباشرة في تركيا، وذلك تزامناً مع زيارة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى أنقرة، بدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وستشهد زيارة بن زايد إلى أنقرة، التي وصلها اليوم، الأربعاء، توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين، تشمل مجالات التجارة والطاقة والبيئة والاستثمار.

ومن المقرر أن يشرف على توقيع الاتفاقيات ومذكرات التعاون المذكورة، كلّ من مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية وصندوق الثروة السيادي في تركيا من جهة، ومن جهة أخرى مجموعة أبو ظبي القابضة.

وفي هذا الإطار، من المنتظر أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي، بين صندوق الثروة السيادي التركي ومجموعة أبو ظبي القابضة، ومذكرة مماثلة بين الأخيرة ومكتب الاستثمار بالرئاسة التركية.

وستعزز الإمارات، في إطار هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حجم استثماراتها المباشرة على الأراضي التركية.

وبحسب بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فإن المحادثات بين الطرفين ستتناول العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين.

كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية.

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#تركيا
#الإمارات
#محمد بن زايد
#رجب طيب إردوغان
#استثمارات

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