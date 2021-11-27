عشرات المعتقلين في إيران لاحتجاجهم على جفاف نهر

عرب ٤٨ / أ ف ب

أوقفت الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، عشرات الأشخاص في اليوم الثاني من المظاهرات الاحتجاجية على جفاف نهر شهير في مدينة أصفهان في وسط البلاد.

منذ أكثر من أسبوعين، ينظم سكان أصفهان تظاهرات للاحتجاج على الجفاف الحاد الذي تعانيه المنطقة منذ سنوات.

وبالإضافة إلى الجفاف بسبب الاحترار المناخي، يتهم السكان السلطات بتحويل المياه من المدينة لإمداد محافظة يزد المجاورة التي تعاني أيضا نقصا شديدا في المياه.

صدا و سیما سخت تلاش می‌کند با «اندک» خواندن معترضین مردم را تحقیر و میان کشاورزان اصفهانی و مردم شکاف بیاندازد.

چقدر نقشه کشیدند که تجمع جمعه مردم اصفهان شکل نگیرد، ولی مردم آمدند. pic.twitter.com/heWZ8AD3jT — Siamak Dehghanpour (@sdehghanpour) November 26, 2021

وللمرة الأولى، الجمعة، شهدت التظاهرة اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

ونقلت وكالة الأنباء "مهر" عن نور الدين سلطانيان وهو الناطق باسم مستشفى "جامعة أصفهان"، السبت، قوله إن "من بين المحتجين الجرحى اثنين في حالة خطرة". ولم يذكر أي وفاة.

وقال الجنرال في الشرطة، حسن كرامي، لوكالة أنباء "فارس" "أوقفنا 67 من العناصر الرئيسية والمحرّضين الذين يقفون وراء الاضطرابات" في المدينة، الجمعة.

وأضاف أنه كان "ما بين ألفين وثلاثة آلاف من مثيري الشغب في الاضطرابات الجمعة". ونفذت التوقيفات الشرطة والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات، الجمعة.

وأصبح نهر زايندة رود الجاف منذ العام 2000 والذي يمر عبر ثالث أكبر مدينة في البلاد، مكان التجمع الرئيسي للمتظاهرين.

وروى أحد سكان المنطقة، السبت، للتلفزيون الحكومي أن "الوضع كان هادئا في مجرى نهر زايندة رود والشوارع خالية لكنني سمعت عن انتشار شرطة مكافحة الشغب على جسر خاجو" الذي يمر عبر هذا النهر.

من جانبها، قالت امرأة خمسينية في اتصال هاتفي "أنا معتادة على السير في مجرى النهر مع أصدقاء لكن شرطة مكافحة الشغب تنتشر اليوم بأعداد كبيرة قرب جسر خاجو وتطلب من السكان تجنب هذه المنطقة".

وبحسب كرامي، فإن "30 إلى 40 ألفا من المزارعين ومن سكان أصفهان شاركوا في التظاهرات الأسبوع الماضي".

وقال قائد شرطة أصفهان، محمد رضا، ميرحيدري للتلفزيون، مساء الجمعة "بعد مغادرة المزارعين، بقي الانتهازيون ما أتاح للأجهزة الأمنية التعرف بسهولة على الأشخاص الذين دمروا الممتلكات العامة وتوقيفهم".

والجمعة وقعت اشتباكات في أصفهان بين الشرطة والمتظاهرين الذين أضرموا النار في دراجة نارية تابعة للشرطة وبعض الأشجار خلال احتجاج ضد جفاف النهر بحسب وكالتي "فارس" و"إسنا" للأنباء.

#Iran: Video footage from #Isfahan shows heavy presence of security forces throughout the city on 27Nov. Amid ongoing water protests, state has deployed riot police, water canon to disperse protesters.pic.twitter.com/BsMAHHsypN — Khosro Kalbasi (@KhosroKalbasi) November 27, 2021

وأوضح ميرحيدري أنه "نتيجة إلقاء الحجارة واستخدام المفرقعات والقنابل الصوتية، أصيب بعض زملائنا فيما أصيب آخرون برصاص بنادق صيد". وأضاف أن "شرطيا طُعن أيضا لكن حالته مستقرة".

والخميس، تم التوصل إلى اتفاق بين المزارعين في منطقة أصفهان والسلطات يقضي بتوزيع 50 مليون متر مكعب من المياه، بحسب وكالة "فارس".

ووفقا للوكالة نفسها، تم تدمير أنبوب ينقل المياه من محافظة أصفهان إلى يزد، ليل الخميس الماضي، بجرافة، كما تم تدمير ثلاثة خزانات مياه. ونتيجة لذلك، انقطعت مياه الشرب في بعض المناطق في محافظة يزد.

وانقسمت الصحافة، السبت، حول الأحداث. واتهمت صحيفة "كيهان" المحافظة المتشددة "بلطجية مرتزقة ببدء أعمال شغب وخلق جو من الرعب بين المارة".

في المقابل، كتبت صحيفة اعتماد الإصلاحية أن "سبب الموجة الجديدة من الاحتجاجات هو عدم ثقة المتظاهرين بالحكومة لحل المشكلات".

تعاني إيران جفافا مزمنا منذ سنوات، وهو أمر أدى إلى فيضانات متكررة ناتجة عن مزيج من تصلب التربة وهطول أمطار غزيرة إلى حد ما.