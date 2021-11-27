  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

عشرات المعتقلين في إيران لاحتجاجهم على جفاف نهر

تاريخ النشر: 27/11/2021 - 19:25

عشرات المعتقلين في إيران لاحتجاجهم على جفاف نهر
من الاحتجاجات في أصفهان (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

أوقفت الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، عشرات الأشخاص في اليوم الثاني من المظاهرات الاحتجاجية على جفاف نهر شهير في مدينة أصفهان في وسط البلاد.

منذ أكثر من أسبوعين، ينظم سكان أصفهان تظاهرات للاحتجاج على الجفاف الحاد الذي تعانيه المنطقة منذ سنوات.

وبالإضافة إلى الجفاف بسبب الاحترار المناخي، يتهم السكان السلطات بتحويل المياه من المدينة لإمداد محافظة يزد المجاورة التي تعاني أيضا نقصا شديدا في المياه.

وللمرة الأولى، الجمعة، شهدت التظاهرة اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

ونقلت وكالة الأنباء "مهر" عن نور الدين سلطانيان وهو الناطق باسم مستشفى "جامعة أصفهان"، السبت، قوله إن "من بين المحتجين الجرحى اثنين في حالة خطرة". ولم يذكر أي وفاة.

وقال الجنرال في الشرطة، حسن كرامي، لوكالة أنباء "فارس" "أوقفنا 67 من العناصر الرئيسية والمحرّضين الذين يقفون وراء الاضطرابات" في المدينة، الجمعة.

وأضاف أنه كان "ما بين ألفين وثلاثة آلاف من مثيري الشغب في الاضطرابات الجمعة". ونفذت التوقيفات الشرطة والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات، الجمعة.

وأصبح نهر زايندة رود الجاف منذ العام 2000 والذي يمر عبر ثالث أكبر مدينة في البلاد، مكان التجمع الرئيسي للمتظاهرين.

وروى أحد سكان المنطقة، السبت، للتلفزيون الحكومي أن "الوضع كان هادئا في مجرى نهر زايندة رود والشوارع خالية لكنني سمعت عن انتشار شرطة مكافحة الشغب على جسر خاجو" الذي يمر عبر هذا النهر.

من جانبها، قالت امرأة خمسينية في اتصال هاتفي "أنا معتادة على السير في مجرى النهر مع أصدقاء لكن شرطة مكافحة الشغب تنتشر اليوم بأعداد كبيرة قرب جسر خاجو وتطلب من السكان تجنب هذه المنطقة".

وبحسب كرامي، فإن "30 إلى 40 ألفا من المزارعين ومن سكان أصفهان شاركوا في التظاهرات الأسبوع الماضي".

وقال قائد شرطة أصفهان، محمد رضا، ميرحيدري للتلفزيون، مساء الجمعة "بعد مغادرة المزارعين، بقي الانتهازيون ما أتاح للأجهزة الأمنية التعرف بسهولة على الأشخاص الذين دمروا الممتلكات العامة وتوقيفهم".

والجمعة وقعت اشتباكات في أصفهان بين الشرطة والمتظاهرين الذين أضرموا النار في دراجة نارية تابعة للشرطة وبعض الأشجار خلال احتجاج ضد جفاف النهر بحسب وكالتي "فارس" و"إسنا" للأنباء.

وأوضح ميرحيدري أنه "نتيجة إلقاء الحجارة واستخدام المفرقعات والقنابل الصوتية، أصيب بعض زملائنا فيما أصيب آخرون برصاص بنادق صيد". وأضاف أن "شرطيا طُعن أيضا لكن حالته مستقرة".

والخميس، تم التوصل إلى اتفاق بين المزارعين في منطقة أصفهان والسلطات يقضي بتوزيع 50 مليون متر مكعب من المياه، بحسب وكالة "فارس".

ووفقا للوكالة نفسها، تم تدمير أنبوب ينقل المياه من محافظة أصفهان إلى يزد، ليل الخميس الماضي، بجرافة، كما تم تدمير ثلاثة خزانات مياه. ونتيجة لذلك، انقطعت مياه الشرب في بعض المناطق في محافظة يزد.

وانقسمت الصحافة، السبت، حول الأحداث. واتهمت صحيفة "كيهان" المحافظة المتشددة "بلطجية مرتزقة ببدء أعمال شغب وخلق جو من الرعب بين المارة".

في المقابل، كتبت صحيفة اعتماد الإصلاحية أن "سبب الموجة الجديدة من الاحتجاجات هو عدم ثقة المتظاهرين بالحكومة لحل المشكلات".

تعاني إيران جفافا مزمنا منذ سنوات، وهو أمر أدى إلى فيضانات متكررة ناتجة عن مزيج من تصلب التربة وهطول أمطار غزيرة إلى حد ما.

بودكاست عرب 48

#إيران
#جفاف نهر
#احتجاجات
#أصفهان
#اعتقالات

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رئيس الوزراء الإثيوبي يقود الجيش ويتعهّد "بدفن" متمردي تيغراي
رئيس الوزراء الإثيوبي يقود الجيش ويتعهّد "بدفن" متمردي تيغراي

2021-11-27

الاتحاد الأوروبي: خطر انتشار متحورة "أوميكرون" مرتفع إلى مرتفع جدا
الاتحاد الأوروبي: خطر انتشار متحورة "أوميكرون" مرتفع إلى مرتفع جدا

2021-11-27

واشنطن: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا
واشنطن: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا

2021-11-27

الأكثر قراءة

اعتقال مشتبهين بجريمة قتل رشا ستاوي من المغار

اعتقال مشتبهين بجريمة قتل رشا ستاوي من المغار

2021-11-26
المتحورة الجديدة: معظم دول أفريقيا حمراء ومنع دخول مواطنيها للبلاد

المتحورة الجديدة: معظم دول أفريقيا حمراء ومنع دخول مواطنيها للبلاد

2021-11-26
متحورة كورونا الجديدة باتت تسمى

متحورة كورونا الجديدة باتت تسمى "أوميكرون" ومصنفة كـ"مثيرة للقلق"

2021-11-26
مصرع مسن من نحف بحادث طرق وهو في طريقه للمسجد الأقصى

مصرع مسن من نحف بحادث طرق وهو في طريقه للمسجد الأقصى

2021-11-26
تقرير: أزمة أميركية – إسرائيلية على خلفية المحادثات النووية مع إيران

تقرير: أزمة أميركية – إسرائيلية على خلفية المحادثات النووية مع إيران

2021-11-26