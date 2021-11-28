إشادة أميركية بجنوب أفريقيا وتسجيل إصابتين بـ"أوميكرون" بأستراليا

عرب ٤٨ / أ ف ب

اكتشفت السلطات الأسترالية، اليوم الأحد، إصابتين بالمتحورة "أوميكرون" في البلاد للمرة الأولى بعد إجراء اختبار لمسافرين من جنوبي أفريقيا وصولا إلى سيدني، وفق ما صرح مسؤولون صحيون.

وأوضحت هيئة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز أنها أجرت اختبارات عاجلة للتسلسل الجينومي وأكدت أن المتحوّرة الجديدة موجودة لدى مسافرين وصلت السبت إلى سيدني.

وأضافت في بيان أن الراكبين سافرا في رحلة للخطوط الجوية القطرية عبر الدوحة.

وثبتت إصابتهما بكوفيد-19 بعد وقت قصير من وصولهما ما تسبب في إجراء تحاليل إضافية لتحديد ما إذا كانا يحملان المتحورة الجديدة أوميكرون التي اكتشفت في جنوب أفريقيا.

وقالت السلطات الصحية "المصابان اللذان لم يعانيا من أي أعراض، معزولان في غرفتين معينتين. وهما ملقحان بشكل كامل".

وأشارت الوزارة إلى أن 12 راكبا آخر من دول أفريقية كانوا في الرحلة نفسها لم تثبت إصابتهم بكوفيد لكنهم وضعوا في الحجر الصحي.

وقالت الهيئة الصحية إنه طلب من الركاب البالغ عددهم 260 والطاقم الخضوع لحجر صحي.

وفي سياق متّصل، أشادت الولايات المتحدة، السبت، بجنوب أفريقيا لسرعة تعرّفها إلى المتحوّرة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون"، ولمشاركتها هذه المعلومات مع العالم، موجّهةً بذلك انتقادا مبطنا للصين.

وتحدّث وزير الخارجيّة الأميركي، أنتوني بلينكن، مع وزير العلاقات الدوليّة والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، وناقشا التعاون في مجال تطعيم سكّان أفريقيا ضدّ كوفيد-19، حسبما ذكرت الخارجيّة الأميركيّة في بيان.

وأشار البيان إلى أنّ "بلينكن أشاد خصوصًا بعلماء جنوب إفريقيا، لتعرّفهم السريع إلى المتحوّرة أوميكرون، وبحكومة جنوب أفريقيا لشفافيّتها في مشاركة هذه المعلومات" وهو ما ينبغي أن "يشكّل نموذجًا للعالم".

في المقابل تشتكي سلطات جنوب إفريقيا من أنّها "تُعاقَب" وتُعامَل على نحو غير عادل بسبب إبلاغها عن اكتشاف "أوميكرون"، إذ أصبح مواطنوها فجأة أشخاصًا غير مرغوب بهم في كلّ أنحاء العالم.

وعبّرت الحكومة الجنوب إفريقيّة عن غضبها من الوصمة التي عانتها في اليومين الماضيين جرّاء الأنباء حول المتحوّرة أوميكرون التي لم يرد أحد سماعها.

وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ قرار كثير من دول العالم حظر الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا بعد اكتشاف المتحوّرة أوميكرون "يُشبه معاقبة جنوب أفريقيا على اكتشاف المتحوّرات الجديدة في شكل أسرع".

ووجّهت الولايات المتحدة مرارًا، في عهدَي الرئيس السابق دونالد ترامب وسلفه الديموقراطي جو بايدن، انتقادات للصين لعدم إظهار شفافيّة في ما يتعلّق بمنشأ فيروس كورونا الذي رصد أوّل مرّة في كانون الأوّل/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينيّة قبل أن ينتشر في كلّ أنحاء العالم ويودي بحياة زهاء 5,2 ملايين شخص.