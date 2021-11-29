إسطنبول: مصرع 4 أشخاص جراء سوء الأحوال الجوية

أعلنت ولاية إسطنبول، مساء اليوم، الإثنين، مصرع 4 أشخاص بينهم أجنبي وإصابة 19 من جراء سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة.

وأوضحت الولاية في بيان أوردته وكالة "الأناضول" التركية، أنه وفقا لبيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية ("آفاد")، لقي 4 أشخاص مصارعهم، بينهم مواطن أجنبي وأصيب 19 منهم 3 في حالة حرجة جراء سوء الأحوال الجوية.

وأضافت أن "جميع فرق الطوارئ المعنية تقوم بمهامها على أكمل وجه وتعمل بشكل مكثف في ردها على مكالمات الطوارئ التي يتم إجراؤها على الرقم المخصص.

إغلاق #مضيق_البسفور | #إسطنبول: مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 منهم 3 في حالة حرجة جراء سوء الأحوال الجويةhttps://t.co/yp2PYBIto3 pic.twitter.com/WzFaPWbX4P — موقع عرب 48 (@arab48website) November 29, 2021

وعلى صلة، أغلقت السلطات التركية، مضيق البوسفور أمام عبور السفن اعتبارا من الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، بسحب ما أعلنت المديرية العامة لسلامة السواحل التركية.

وجاء في الإعلان الذي أوردته الهيئة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "تم إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في الاتجاهين اعتبار من الساعة 14:30، بسبب سوء الأحوال الجوية".