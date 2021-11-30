تركيا: سجن معارض كبير بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"

عرب ٤٨ / أ ف ب

سُجن أحد كوادر حزب الديمقراطية والتقدم المعارض بتهمة "التجسس السياسي والعسكري" على ما ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء.

ومتين غوركان العسكري السابق والخبير المعروف في شؤون الدفاع في تركيا هو أحد مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان الوزير السابق الذي غادر حزب الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، لتأسيس حزبه الخاص.

وكان غوركان موقوفا على ذمة التحقيق، منذ الجمعة، وقد وضع في الحبس المؤقت، مساء الإثنين، على ما ذكرت محطة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة.

وكتب في تغريدة قبل حبسه على ذمة التحقيق "أنا موقوف بتهمة التجسس السياسي. أتت الشرطة إلى منزلي وهم يفتشون المكان. أنا مصدوم وأطلب مساندة".

وقال علي باباجان عبر محطة "هبرتورك" الخاصة "تفيد معلوماتنا أن متين لا يملك أي سبيل للوصول إلى وثائق مصنفة سرية لأنه لا يعمل لحساب الدولة بكل بساطة".

وانتقد غوركان الذي ينشر دوريا تحليلات حول مسائل دفاعية، اتفاقات أبرمتها أنقرة الأسبوع الماضي مع الأمارات العربية المتحدة ولا سيما إعلان أبو ظبي إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار "لدعم الاستثمارات في تركيا".

وقال غوركان إن تخصيص هذه الأموال قد يدفع تركيا إلى تنازلات على صعيد سياستها الخارجية.