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وزير الخارجية الأوكراني: الانضمام الناتو خيارنا مهما كان موقف روسيا

تاريخ النشر: 03/12/2021 - 18:00

وزير الخارجية الأوكراني: الانضمام الناتو خيارنا مهما كان موقف روسيا
وزير الخارجية الأوكراني (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

كرّر وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم، الجمعة، أنّ بلاده ترفض رفضا قاطعا أي التزام بالتخلي عن خطتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأي "ضمانات" أخرى تطالب بها روسيا.

وقال لـ"فرانس برس" على هامش اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم، إنّ "وعدا من هذا النوع ليس خيارًا"، داعيا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى رفض المطالب التي قدمتها موسكو لخفض التوتر على الحدود الأوكرانية.

وأضاف "أرفض هذه الفكرة أن علينا تقديم ضمانات بشأن أي أمر لروسيا. أصر على أن روسيا هي التي عليها ألا تواصل عدوانها ضد أي بلد".

وأشار إلى أنه من "غير الوارد" أن تتخلى أوكرانيا عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي، وهو أمر تقدّمت بطلب من أجله عام 2008 ولم يبت بعد، مشدّدًا على أن الدستور الأوكراني ينص على انضمام كييف إلى الحلف والاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير "من غير المناسب إطلاقا أن يكون لروسيا تأثير على القرارات التي تتخذها دولة أخرى ذات سيادة، أوكرانيا، ومنظمة دولية، حلف شمال الأطلسي".

وتتّهم كييف وواشنطن موسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود على الحدود، والاستعداد لغزو أوكرانيا.

وخلال لقاء في ستوكهولم، طالب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، بـ"ضمانات أمنية" بشأن حدود روسيا.

وتطالب موسكو على وجه الخصوص بتجميد تقدّم حلف الأطلسي شرقًا، بعدما انضم جزء كبير من أوروبا الشرقية إلى الحلف عقب انهيار الاتحاد السوفياتي.

ودعا كوليبا حلفاء بلاده الغربيين إلى عدم إبرام اتفاق من هذا النوع مع موسكو، محذرا من أن كييف لن تعترف به مطلقا.

وأكد "لدينا قاعدة ذهبية في السياسة الخارجية الأوكرانية: لا يتم إبرام قرار بشأن أوكرانيا من دون مشاركة أوكرانيا. إذا توصل أي طرف كان، حتى ولو كان من أقرب حلفائنا، إلى اتفاق متعلّق بأوكرانيا من وراء ظهرنا، فلن نعترف بهذا القرار".

ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، الملف الأوكراني مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قريبًا بعد سبع سنوات من ضم موسكو شبه جزيرة القرم وسيطرة انفصاليين مؤيدين لروسيا على جزء من شرقيّ أوكرانيا.

وترحب أوكرانيا بمناقشة محتملة لهذا الملف خلال القمة بحسب كوليبا، الذي أوضح "لا أعتقد أنه سيتم اتخاذ أي قرار ضد مصالح أوكرانيا".

أما في ما يخص التهديد بالغزو الذي تحذر منه كييف، فدعا الوزير إلى أخذه على محمل الجد رغم نفي موسكو.

وقال "في العام 2014، هل كنتم تعتقدون أن روسيا ستشن غزوا؟ أنا من شرقيّ أوكرانيا. لم أكن أتخيل يوما عدوانا روسيا" في ذلك الوقت.

وبالنسبة إلى الوزير الأوكراني، ستنضم بلاده "يوما ما" إلى حلف شمال الأطلسي، وكذلك الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان ذلك خطًا أحمر بالنسبة إلى الكرملين.

وأكد كوليبا "لم نحدد جدولا زمنيا، لا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ولا للاتحاد الأوروبي. لكننا ننتمي إلى أوروبا سياسيا وتاريخيا واقتصاديا وعسكريا".

والجمعة، حذّرت أوكرانيا من أن روسيا قد تشن هجوما واسعا عليها في أواخر كانون الثاني/يناير، مع تصاعد التوترات على الحدود.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إنّ "الوقت الأكثر ترجيحا لشن هجوم سيكون نهاية كانون الثاني/يناير".

وأشار في كلمته أمام البرلمان إلى أن الاستخبارات الأوكرانية تحلّل كل السيناريوهات المحتملة، محذرا من أن "احتمال حدوث تصعيد واسع النطاق من جانب روسيا موجود".

وأوضح أن "فترة التدريب الشتوي" بدأت في روسيا، وأن موسكو أجرت تدريبات قرب الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى أن أوكرانيا والدول الحليفة يجب أن تجعل كلفة هجوم محتمل "غير مقبولة بالنسبة إلى المعتدي".

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#أوكرانيا
#روسيا
#موسكو
#الاتحاد الأوروبي
#الناتو

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