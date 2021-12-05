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اتهام طالبان بتنفيذ "إعدامات موجزة" بحق عناصر شرطة سابقين

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 07:10

اتهام طالبان بتنفيذ "إعدامات موجزة" بحق عناصر شرطة سابقين
إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون نظام حركة طالبان بتنفيذ "إعدامات موجزة" بحقّ أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانية، كشفت عنها منظمات معنية بحقوق الإنسان.

وقالت مجموعة من نحو عشرين دولة، بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتّحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، السبت، "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية، كما وثقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها".

وأضافت المجموعة "نؤكد أن الإجراءات المزعومة تشكل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان"، داعية حكام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و"التمسك به في كل أنحاء البلاد".

في بداية الأسبوع، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا قالت إنه يوثق الإعدام بإجراءات موجزة أو الاختفاء القسري لـ 47 من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانية، وغيرهم من العسكريين ورجال الشرطة والاستخبارات "الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوات طالبان" بين منتصف آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر.

وتابع البيان الذي يشمل أيضا دولا بينها كندا ونيوزيلندا ورومانيا وأوكرانيا، أنه "يجب التحقيق في الحالات المبلغ عنها على وجه السرعة وبطريقة شفّافة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح" كي تشكل "رادعا فوريا لمزيد من عمليات القتل والاختفاء".

بودكاست عرب 48

#إعدامات
#طالبان
#أفغانستان
#قوات الشرطة

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