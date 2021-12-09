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حريق الغابات الضخم في كاليفورنيا: اتهام رجل وابنه بإضرام النار عمدًا

تاريخ النشر: 09/12/2021 - 12:29

حريق الغابات الضخم في كاليفورنيا: اتهام رجل وابنه بإضرام النار عمدًا
خلال إخماد جانب من حريق الغابات (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت السلطات في كاليفورنيا، رجلا وابنه بتهمة إشعال حريق الغابات الذي أتى على أكثر من 200 ألف فدان شماليّ البلاد الصيف الماضي، بحسب ما أعلن مسؤولون محليون.

ووجهت لكل من ديفيد سميث (66 عاما) وابنه ترافيس (32 عاما) تهمة إضرام النار التي أدت إلى الحريق، قرب بحيرة تاهو في 14 آب/ أغسطس الماضي، في منطقة غابات يقصدها السياح.

خلال إخماد جانب من حريق الغابات، صيفًا (أ ب)

وبذلت فرق الإطفاء جهودا استمرت 67 يوما للسيطرة على الحريق. وخلال تلك الفترة أصيب خمسة أشخاص بجروح فيما دُمر ألف مبنى سكني أو تجاري، وفق سلطة الإطفاء في كاليفورنيا.

ووجهت للرجلين تهمة إضرام النار عمدا وتم توقيفهما، حسبما أكد بيان لمكتب مدعي مقاطعة إلدورادو.

وإثر الحريق الذي أطلق عليه "حريق كالدور" أُجلي عشرات الأشخاص من المنطقة الواقعة على الحدود مع نيفادا، والقريبة من أكبر بحيرة في جبال أميركا الشمالية.

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#كاليفورنيا
#حريق الغابات

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