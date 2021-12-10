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تركيا: توقيف 4 مشتبهين بزرع عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطي

تاريخ النشر: 10/12/2021 - 20:11

تركيا: توقيف 4 مشتبهين بزرع عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطي
العبوة التي قالت الشرطة إنها فككتها (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أوقفت السلطات التركية، 4 مشتبهين بزرع عبوة ناسفة أسفل سيارة خاصة عائدة لأحد عناصر الشرطة في ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان الجمعة، أن قوات الأمن نفذت اليوم عمليات دهم متزامنة على عناوين المشتبهين بزرع العبوة الناسفة.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبهين الأربعة، واللذين رمزت إليهم الوزارة بـ"أ.د" و"س.د" و"ش.أ" و"أ.أ".

وخلال التحقيقات اعترف ثلاثة منهم خلال إفاداتهم للسلطات المعنية بزرع العبوة الناسفة في أسفل السيارة، بحسب البيان.

وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، فكّك الأمن التركي عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة خاصة عائدة لأحد عناصر الشرطة في قضاء نصيبين التابع لولاية ماردين.

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#تركيا
#السلطات الرتيكة
#زرع عبوة ناسفة
#سيارة شرطة تركية

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