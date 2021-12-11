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50 قتيلا على الأقل إثر إعصار بولاية كنتاكي الأميركية

تاريخ النشر: 11/12/2021 - 13:33

50 قتيلا على الأقل إثر إعصار بولاية كنتاكي الأميركية
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

لقي 50 شخصا على الأقل حتفهم في كنتاكي، بعدما اجتاح إعصار الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، حسبما أعلن الحاكم آندي بيشير، في مؤتمر صحافي، صباح اليوم، السبت.

ولحقت أضرار بالكثير من مقاطعات الولاية من جراء الإعصار والرياح المرافقة له والتي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر، وفق الحاكم.

وقال: "أخشى أن يكون قد قتل أكثر من 50 شخصا في كنتاكي... ربما قرابة ما بين 70 و100، الأمر مروّع".

وأوضح أن سقفا انهار في مصنع للشموع "متسببا بخسائر بشرية كبيرة" في مدينة مايفيلد.

ووصف الإعصار بأنه "الأشد في تاريخ كنتاكي"، مؤكدا بأنه "قبل منتصف الليل، أَعلنتُ حالة طوارئ".

وجاء الإعصار فيما عاثت عواصف خرابا في ولايات أميركية عدة.

وقبل كارثة الإعصار، اجتاحت عاصفة مستودعا لشركة أمازون في ولاية إيلينوي الأميركية الجمعة، وفق مسؤولين. وذكرت وسائل إعلام محلية إن قرابة مئة موظف علقوا في الداخل.

وتسعى السلطات لإنقاذ الموظفين في المنشأة التي دُمر ثلثها. وكان الموظفون يعملون دواما ليليا لتسليم طلبيات قبل أعياد الميلاد.

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#ولاية كنتاكي
#الولايات المتحدة
#إعصار

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