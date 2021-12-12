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برلين ستمنع تشغيل خط الغاز الروسي الألماني في حال "التصعيد" في أوكرانيا

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 23:35

برلين ستمنع تشغيل خط الغاز الروسي الألماني في حال "التصعيد" في أوكرانيا
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: محمود مجادلة

هددت وزيرة الخارجية الألمانية، مساء الأحد، أن برلين لن تسمح بتشغيل خط "نورد ستريم 2" الألماني الروسي لنقل الغاز، في حال شهدت أوكرانيا تصعيدا "جديدا"، وذلك بموجب اتفاق مبدئي توصلت إليه برلين وواشنطن.

وقالت الوزيرة الألمانية، آنالينا بيربوك، لقناة "زد دي إف" الألمانية، إنه بسبب الوضع الأمني المتوتر، "تم التوافق بين الأميركيين والحكومة الألمانية السابقة" برئاسة أنجيلا ميركل، "على أنه لا يمكن تشغيل هذا الخط في حال (حصول) تصعيد جديد".

ويأتي تصريح الوزيرة بعد أن هدد المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، بتعطيل المشروع في وقت تخشى الدول الغربية تعرض أوكرانيا لغزو روسي.

وشاركت بيربوك في نهاية الأسبوع، في اجتماع مجموعة السبع الذي خصص خصوصا لبحث التوتر مع روسيا، وتلتقي مع شركائها الأوروبيين حول هذا الموضوع، الإثنين.

وقال شولتس، مساء الأحد، خلال زيارة لبولندا، إنه "سيكون خطأ فادحا الاعتقاد بأن انتهاك حدود دولة أوروبية سيبقى بلا عواقب".

كما أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، بيربوك، أن خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق "لا يمكن تشغيله في الوقت الحالي لأنه لا يفي بمتطلبات تشريعات الطاقة الأوروبية".

وعلقت هيئة تنظيم الطاقة الألمانية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إجراءات الترخيص لتشغيل خط الغاز الذي اكتمل بناؤه، وطالبت المجموعة المسؤولة عن تشغيله والتي تتخذ مقرا في سويسرا، بتأسيس شركة خاضعة للقانون الألماني.

وخط الأنابيب الذي يدعمه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشدة، ولقي دعما من المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، باسم ضمان تزود أوروبا بالغاز، يلقى انتقادات من دول عدة.

وأبرز الدول المنتقدة هي الولايات المتحدة وبولندا القلقتان من تعزيز اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، إضافة إلى أوكرانيا التي تقول إن المشروع سيضعفها دبلوماسيا واقتصاديا باعتبارها حتى الآن دولة العبور الرئيسية للغاز الروسي نحو أوروبا.

بودكاست عرب 48

#نورد ستريم 2
#خط أنابيب غاز
#الخط الألماني الروسي
#أوكرانيا

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