بريطانيا تراهن على الجرعة المعززة لمواجهة "موجة وبائية هائلة"

رفعت الحكومة البريطانية، مساء الأحد، مستوى التهديد الرسمي لفيروس كورونا، محذرة من أن سرعة انتشار المتحورة "أوميكرون" دفعت البلاد إلى مستوى محفوف بالمخاطر.

وقال كبار المسؤولين الطبيين في إنجلترا وأسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، إن ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى"يضيف مخاطر زائدة ومتنامية بسرعة على خدمات الرعاية الصحية".

وأوصوا برفع مستوى التحذير من ثلاثة إلى أربعة على مقياس مكون من خمس نقاط. ويشير المستوى الأعلى، الخامس، إلى أن السلطات تعتقد أن نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار.

وقال الأطباء إن هناك أدلة مبكرة تظهر أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع بكثير من المتحور دلتا السائد حاليا، وإن اللقاحات توفر حماية أقل ضده.

وتوقع مسؤولون بريطانيون أن تحل المتحورة أوميكرون محل المتحورة دلتا، لتصبح هي السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة في غضون أيام.

وأضافوا أن "البيانات الخاصة بالخطورة ستتضح أكثر خلال الأسابيع المقبلة، لكن دخول المصابين للمستشفيات للعلاج من أوميكرون قائم بالفعل ومن المرجح أن تتسارع وتيرته".

المراهنة على الجرعة المعززة لتجنب موجة وبائية جديدة

هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء الأحد، تسريع حملة التطعيم بجرعة معززة من لقاحات كورونا، وجعلها متاحة لجميع الراشدين بحلول نهاية العام، بهدف كبح "موجة هائلة" تلوح في الأفق من جراء تفشي "أوميكرون".

وقال جونسون، في خطاب متلفز أعقب رفع مستوى التحذير من كورونا في أنحاء البلاد، إنه "ينبغي ألا يساور أحد أدنى شك: هناك موجة هائلة آتية جراء أوميكرون وأخشى أنه من الواضح الآن أن جرعتين من اللقاح لا تكفيان لتوفير مستوى المناعة الذي نحتاج اليه جميعا".

(أ ب)

وتدارك "لكن النبأ السار هو أن علماءنا مقتنعون بأنه مع جرعة ثالثة - جرعة معززة - يمكننا جميعا زيادة مستوى المناعة لدينا". ويراهن جونسون على الجرعة الثالثة لتجنب إغراق المستشفيات وإعاقة الاقتصاد.

وأعلن جونسون أن الجرعة الثالثة ستصبح متاحة لكل من تتجاوز أعمارهم 18 عامًا في إنجلترا قبل حلول العام الجديد.

ولتحقيق أعلى مستوى تطعيم، سيتم رفع عدد مراكز التلقيح وتمديد ساعات عملها، إضافة إلى الاستعانة بالجيش وتدريب آلاف المتطوعين على منح التطعيم، وفق ما أوضح رئيس الوزراء المحافظ.

وعن رفع مستوى التحذير الوبائي من الثالث إلى الرابع، قال جونسون إن ذلك يعني أن "التفشي كبير وأن الضغط على الخدمات الصحية يتسع أو في طور الازدياد".

ورصدت المتحورة في المملكة المتحدة منذ ما يزيد قليلا على أسبوعين، وينتظر أن تتحول لتصبح المتحورة السائدة في غضون أيام، وفق الحكومة.

وستعمل المناطق الأخرى في المملكة المتحدة (أسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز) أيضا على تسريع برامج التطعيم الخاصة بها.

ودفعت المخاوف بشأن المتحورة الجديدة، حكومة جونسون، إلى إعادة فرض القيود التي تم رفعها قبل ستة أشهر تقريبا.

ويتعين وضع الكمامات داخل معظم المباني، كما يجب إظهار شهادات تلقي اللقاح كشرط لدخول الملاهي الليلية، وتتم دعوة الأفراد للعمل من المنزل كلما أتيح ذلك.

لكن الكثير من العلماء يقولون إنه من غير المرجح أن يكون هذا كافيا ويطالبون بإجراءات أشد صرامة.

(أ ب)

وتسعى حكومة جونسون لتجنب ذلك، وتهدف إلى إعطاء جرعة معززة لكل شخص يبلغ من العمر 18 عاما فأكثر بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال العلماء في جنوب أفريقيا، حيث ظهرت المتحورة أوميكرون، لأول مرة، إنهم يرون علامات على أنه قد يسبب أعراضا أقل خطورة من دلتا، لكن يحذرون أنه من السابق لأوانه تأكيد ذلك.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، الجمعة، إن لقاحي أسترازينيكا وفايزر يظهران فاعلية أقل على ما يبدو في منع العدوى من المصابين بالمتحورة أوميكرون، على الرغم من أن البيانات الأولية تظهر أن الفاعلية ربما ترتفع إلى معدل يتراوح بين 70 و75% بعد تلقي الجرعة الثالثة.