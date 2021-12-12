تظاهرتان ضد تقييدات كورونا في لوكسمبورغ وبرشلونة

عرب ٤٨/أ ف ب

تظاهر المئات، السبت، في مدينتي لوكسمبورغ وبرشلونة الأوروبيّتين احتجاجًا على إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديدة، التي فرضت مع تفشّي سلالة أوميكرون.

وفي لوكسمبورغ، استخدمت الشرطة خراطيم المياه ونفذت اعتقالات. وحمل المتظاهرون، الذين بلغ عددهم نحو 500 شخص، حسب الشرطة، لافتات كتبوا عليها "لا لقوانين إبادة الحريات هذه" و"لا لإلزامية التلقيح غير المباشرة هذه"، هاتفين "حرية، حرية".

وخرجت التظاهرة في ظل مراقبة مشدّدة من شرطة لوكسمبورغ، مدعومة بتعزيزات من بلجيكا المجاورة، بعد تجاوزات حصلت في 4 كانون الأول/ديسمبر خلال تظاهرة مماثلة.

كما حلقت في الأجواء مروحيات وطائرات بلا طيار.

واستخدمت الشرطة خرطوم مياه لصد مجموعة من المتظاهرين كانوا يحاولون تجاوز حاجز يمنع الوصول إلى وسط المدينة. وقالت الشرطة إن نحو 12 شخصا اعتقلوا.

وقال أحد المتظاهرين لفرانس برس إن "الحكومة تضغط على السكان من خلال (ممارسة) ابتزاز في الحياة الاجتماعية وقريبا في الحياة المهنية".

وشددت لوكسمبورغ إجراءاتها في الآونة الأخيرة بفرضها إلزامية إبراز تصريح صحي في قطاع الترفيه، يُظهر أن حامله تعافى أو تلقى التطعيم ضد كوفيد. ولم يعد الأمر مقتصرا على إبراز اختبار سلبي فحسب.

إضافة إلى ذلك، ستكون هناك حاجة لإبراز شهادة تطعيم أو اختبار سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة في الشركات، اعتبارًا من 15 كانون الثاني/يناير.

وشهدت البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعا في الإصابات والحالات التي تتطلب دخول العناية المشددة.

أما في برشلونة، فتظاهر نحو ألف شخص وفقا للشرطة، السبت، احتجاجا على التصريح الصحي المعمول به في كاتالونيا، فيما تُعتبر التجمعات ضد القيود الصحية نادرة نسبيا في إسبانيا.

وخلال مسيرة في وسط المدينة الكاتالونية، سار المتظاهرون وراء لافتة كتب عليها بالكاتالونية "التصريح الصحي = دولة شمولية"، ورفع آخرون لافتات "لا للتصريح النازي" و"الحكومات ومقدمو الرعاية = قتلة" و"تصريح كوفيد: دكتاتورية".

وهتف المتظاهرون الذين قدر عددهم ما بين 1000 و1500 شخص حسب الشرطة "هذه ليست جائحة، إنها ديكتاتورية". ويريد المتظاهرون الذين احتشدوا، للأسبوع الثاني تواليصا، التجمع في كل يوم سبت "حتى يتم دفن" التصريح الصحي.