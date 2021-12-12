  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تظاهرتان ضد تقييدات كورونا في لوكسمبورغ وبرشلونة

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 07:22

تظاهرتان ضد تقييدات كورونا في لوكسمبورغ وبرشلونة
أرشيفية من مدريد (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

تظاهر المئات، السبت، في مدينتي لوكسمبورغ وبرشلونة الأوروبيّتين احتجاجًا على إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديدة، التي فرضت مع تفشّي سلالة أوميكرون.

وفي لوكسمبورغ، استخدمت الشرطة خراطيم المياه ونفذت اعتقالات. وحمل المتظاهرون، الذين بلغ عددهم نحو 500 شخص، حسب الشرطة، لافتات كتبوا عليها "لا لقوانين إبادة الحريات هذه" و"لا لإلزامية التلقيح غير المباشرة هذه"، هاتفين "حرية، حرية".

وخرجت التظاهرة في ظل مراقبة مشدّدة من شرطة لوكسمبورغ، مدعومة بتعزيزات من بلجيكا المجاورة، بعد تجاوزات حصلت في 4 كانون الأول/ديسمبر خلال تظاهرة مماثلة.

كما حلقت في الأجواء مروحيات وطائرات بلا طيار.

واستخدمت الشرطة خرطوم مياه لصد مجموعة من المتظاهرين كانوا يحاولون تجاوز حاجز يمنع الوصول إلى وسط المدينة. وقالت الشرطة إن نحو 12 شخصا اعتقلوا.

وقال أحد المتظاهرين لفرانس برس إن "الحكومة تضغط على السكان من خلال (ممارسة) ابتزاز في الحياة الاجتماعية وقريبا في الحياة المهنية".

وشددت لوكسمبورغ إجراءاتها في الآونة الأخيرة بفرضها إلزامية إبراز تصريح صحي في قطاع الترفيه، يُظهر أن حامله تعافى أو تلقى التطعيم ضد كوفيد. ولم يعد الأمر مقتصرا على إبراز اختبار سلبي فحسب.

إضافة إلى ذلك، ستكون هناك حاجة لإبراز شهادة تطعيم أو اختبار سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة في الشركات، اعتبارًا من 15 كانون الثاني/يناير.

وشهدت البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعا في الإصابات والحالات التي تتطلب دخول العناية المشددة.

أما في برشلونة، فتظاهر نحو ألف شخص وفقا للشرطة، السبت، احتجاجا على التصريح الصحي المعمول به في كاتالونيا، فيما تُعتبر التجمعات ضد القيود الصحية نادرة نسبيا في إسبانيا.

وخلال مسيرة في وسط المدينة الكاتالونية، سار المتظاهرون وراء لافتة كتب عليها بالكاتالونية "التصريح الصحي = دولة شمولية"، ورفع آخرون لافتات "لا للتصريح النازي" و"الحكومات ومقدمو الرعاية = قتلة" و"تصريح كوفيد: دكتاتورية".

وهتف المتظاهرون الذين قدر عددهم ما بين 1000 و1500 شخص حسب الشرطة "هذه ليست جائحة، إنها ديكتاتورية". ويريد المتظاهرون الذين احتشدوا، للأسبوع الثاني تواليصا، التجمع في كل يوم سبت "حتى يتم دفن" التصريح الصحي.

بودكاست عرب 48

#لوكسمبورغ
#برشلونة
#إسبانيا
#أوروبا
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الولايات المتحدة: ارتفاع ضحايا الأعاصير إلى 83
الولايات المتحدة: ارتفاع ضحايا الأعاصير إلى 83

2021-12-12

مجموعة السبع تبدي استعدادها لفرض عقوبات على موسكو بحال هاجمت كييف
مجموعة السبع تبدي استعدادها لفرض عقوبات على موسكو بحال هاجمت كييف

2021-12-11

مسؤول أميركي: "التوصل لاتفاق مع إيران لا يزال ممكنًا لكن الوقت ينفد"
مسؤول أميركي: "التوصل لاتفاق مع إيران لا يزال ممكنًا لكن الوقت ينفد"

2021-12-11

الأكثر قراءة

ترامب: لم نحقق

ترامب: لم نحقق "صفقة" مع الفلسطينيين لأن نتنياهو لم يرد ذلك

2021-12-11
النقب: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

النقب: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2021-12-11
المغار: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار

المغار: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار

2021-12-11
حماس تستنكر

حماس تستنكر "حملة التضليل الإعلامي" في انفجار مخيم "برج الشمالي"

2021-12-11
إضاءة شجرة عيد الميلاد في غزة

إضاءة شجرة عيد الميلاد في غزة

2021-12-11