  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مصرع مهاجرين غرقا قبالة كوبا

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 08:52

مصرع مهاجرين غرقا قبالة كوبا
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

لقي مهاجران حتفيهما بعد غرق زورق على متنه 23 مهاجرا في المياه الكوبية، قبالة ساحل مقاطعة مايابيك، وسط البلاد، حسب ما أفادت وزارة الداخلية، أمس السبت.

وحضر خفر السواحل، بالإضافة إلى سفينة خاصّة، مساء الجمعة، لمساعدة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل جراء غرق الزورق وسط أحوال جوية سيئة، حسب المصدر نفسه.

وقالت الوزارة في بيان إنّه تم انتشال جثتي رجلين، بينما أنقذ "قاصران اثنان وسبع نساء و12 رجلا".

وغرق الزورق بالقرب من مدينة سانتا كروز ديل نورتي في مقاطعة مايابيك المتاخمة لهافانا.

وقالت الوزارة إن عمليات البحث عن أشخاص مفقودين محتملين استمرت السبت.

في أيار/مايو الماضي، لقي مهاجران كوبيان حتفهما وفقد أثر 10 آخرين في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ فلوريدا.

بودكاست عرب 48

#كوبا
#غرق
#الهجرة

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي
الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي

2021-12-12

أفغانتستان: قلق الأيتام من إغلاق دور رعايتهم.. "لا مأوى لنا"
أفغانتستان: قلق الأيتام من إغلاق دور رعايتهم.. "لا مأوى لنا"

2021-12-12

تظاهرتان ضد تقييدات كورونا في لوكسمبورغ وبرشلونة
تظاهرتان ضد تقييدات كورونا في لوكسمبورغ وبرشلونة

2021-12-12

الأكثر قراءة

ترامب: لم نحقق

ترامب: لم نحقق "صفقة" مع الفلسطينيين لأن نتنياهو لم يرد ذلك

2021-12-11
النقب: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

النقب: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2021-12-11
حماس تستنكر

حماس تستنكر "حملة التضليل الإعلامي" في انفجار مخيم "برج الشمالي"

2021-12-11
المغار: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار

المغار: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار

2021-12-11
غانتس:

غانتس: "أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد عمليا للتحدي الإيراني"

2021-12-11