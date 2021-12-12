مصرع مهاجرين غرقا قبالة كوبا

عرب ٤٨/أ ف ب

لقي مهاجران حتفيهما بعد غرق زورق على متنه 23 مهاجرا في المياه الكوبية، قبالة ساحل مقاطعة مايابيك، وسط البلاد، حسب ما أفادت وزارة الداخلية، أمس السبت.

وحضر خفر السواحل، بالإضافة إلى سفينة خاصّة، مساء الجمعة، لمساعدة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل جراء غرق الزورق وسط أحوال جوية سيئة، حسب المصدر نفسه.

وقالت الوزارة في بيان إنّه تم انتشال جثتي رجلين، بينما أنقذ "قاصران اثنان وسبع نساء و12 رجلا".

وغرق الزورق بالقرب من مدينة سانتا كروز ديل نورتي في مقاطعة مايابيك المتاخمة لهافانا.

وقالت الوزارة إن عمليات البحث عن أشخاص مفقودين محتملين استمرت السبت.

في أيار/مايو الماضي، لقي مهاجران كوبيان حتفهما وفقد أثر 10 آخرين في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ فلوريدا.