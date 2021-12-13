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بزعم أن فيها "مظاهر تطرّف": فرنسا تغلق 21 مسجدا

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 13:05

بزعم أن فيها "مظاهر تطرّف": فرنسا تغلق 21 مسجدا
توضيحية من الأرشيف (الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت السلطات الفرنسية، إغلاق 21 مسجدا، خلال الفترة الأخيرة، بزعم أنها كانت تشهد "مظاهر تطرف".

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في حوار له مع قناة "LCI" الفرنسية، أنهم قاموا مؤخرا بتفتيش 99 مسجدا كان يشتبه بأنها تنخرط في أنشطة متطرفة.

وأوضح أن 21 مسجدا منها تم إغلاقها، فيما يستمر العمل لإغلاق 6 أخرى.

وبرر الوزير الفرنسي هذه الخطوة بأنها تستند إلى قانون "مكافحة التطرف"، وفق تصريحاته.

وأشاد دارمانان بإغلاقهم المساجد المذكورة، مضيفا أنه ولأول مرة في تاريخ فرنسا، يتم إغلاق مساجد بهذا العدد الكبير.

وشهدت فرنسا خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، وذلك بمزاعم واتهامات عدة.

وفي 23 تموز/ يوليو الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا، وفرضه قيودا على كافة مناحي حياتهم.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

بودكاست عرب 48

#فرنسا
#إغلاق مساجد
#المسلمون في فرنسا

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