المستشار الألماني يتوعّد بمواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات

تعهد المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، الأربعاء، بتعبئة وسائل الدولة في مواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لكوفيد-19، بعد تهديدات بالقتل من جانب هذه الحركة استهدفت زعيمًا إقليميًا وعدة مظاهرات.

وقال شولتس أمام مجلس النواب إن "ما هو موجود اليوم أيضا في ألمانيا هو إنكار الواقع وقصص المؤامرة السخيفة والمعلومات المضللة المتعمدة والتطرف العنيف"، متوعدا برد "عبر استخدام جميع وسائل دولة القانون الديموقراطية".

وكانت قد أعلنت الشرطة الألمانية، أمس الثلاثاء، أن 6 من ضباطها أصيبوا فى احتجاجات أقيمت في مدينة "مانهايم"، بوسط ألمانيا، على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وذكرت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية أن "أكثر من ألفي شخص تجمعوا للاحتجاج على قيود كورونا، ما أدى إلى إصابة ستة من ضباط الشرطة".

وأشارت الشرطة إلى أن حركة "Querdenker" (المفكرين الجانبيين) كانت وراء الاحتجاج الذي فاجأ الشرطة بحجمه.

وأبلغت الشرطة المتظاهرين بضرورة الامتثال لقيود كورونا إلا أنهم تجاهلوا تعليمات الشرطة، مع تزايد أعدادهم، وشكلوا بعد ذلك مسيرة في اتجاه باراديبلاتس في المدينة.

وأصيب ثلاثة ضباط عندما حاول المتظاهرون اختراق حاجز للشرطة، وأصيب ثلاثة آخرون في أثناء الخدمة في مكان آخر بالمدينة في تلك الليلة.

وتم القبض على حوالي 121 شخصًا رفضوا الامتثال لأوامر الشرطة، ووجهت إلى 121 شخصًا تهم انتهاك قانون التجمع فيما يواجه ثلاثة أفراد إجراءات جنائية لارتكاب جرائم مختلفة.