روسيا تسلم الولايات المتحدة قائمة مقترحات لضمان أمنها

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها سلمت الولايات المتحدة قائمة "مقترحات" تشمل الضمانات القانونية التي تطالب بها موسكو، للحفاظ على أمنها الذي تعتبره مهددًا، على خلفية التوتر مع الغرب حول أوكرانيا.

وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف، للصحافيين، إن "وزارة الخارجية الروسية سلمت اليوم مقترحاتنا الملموسة إلى المسؤولين الأميركيين".

وأوضح أن هذه المقترحات "الهادفة إلى وضع ضمانات قانونية لأمن روسيا"، تم تسليمها بصورة خاصة إلى مساعدة وزير الخارجية المكلفة شؤون أوروبا، كاربن دونفريد، التي زارت موسكو هذا الأسبوع بعد زيارتها كييف.

وأضاف أوشاكوف أنه سيجري اتصالا هاتفيا حول الموضوع في وقت لاحق اليوم مع "مسؤول في الإدارة الأميركية"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عبر الفيديو عقده في وقت سابق، الأربعاء، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، عن أمله بأن "يكون رد الأميركيين وحلف شمال الأطلسي إيجابيًا على هذه المقترحات"، بحسب مستشار الكرملين.

في مقطع فيديو نشر الأربعاء، قالت دونفريد إنها "ستنقل هذه الأفكار إلى واشنطن وتشاركها مع (حلفاء) وشركاء" الولايات المتحدة.

وأضافت أنها أعربت خلال المناقشات في موسكو عن "مخاوفها إزاء التعزيزات العسكرية لروسيا قرب أوكرانيا"، مجددة تأكيدها التزام واشنطن الدفاع عن "سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

ودعا بوتين، الثلاثاء، إلى إجراء مفاوضات "فورية" مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة حول الضمانات التي طلبها مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري من نظيره الأميركي، جو بايدن.

وتعارض روسيا بشكل خاص أي توسع للحلف في الدول المجاورة لها مثل أوكرانيا، وترغب في الحصول على ضمانات قانونية من شأنها استبعاد مثل هذا الاحتمال مستقبلا.

ويتهم الغربيون موسكو بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا، وتهدد الدول الأوروبية موسكو من أنها ستواجه "عقوبات اقتصادية غير مسبوقة"، إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.

ويرفض الكرملين الاتهامات الغربية ويؤكد من جهته أن روسيا مهددة من الحلف الأطلسي الذي يسلّح كييف وينشر طائرات وسفنا في منطقة البحر الأسود.