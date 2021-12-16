تركيا: السلطات توقف 28 شخصا على صلة بـ"داعش" خلال 3 أيّام

أوقفت السلطات التركية، 28 شخصا خلال 3 أيام، قالت إن لهم صلة بتنظيم "داعش" الإرهابيّ، وبينهم عراقيّون.

وأعلنت السلطات اليوم الخميس، توقيف 14 شخصا على صلة بالتنظيم في إسطنبول.

وأطلقت فرق مكافحة الإرهاب بإسطنبول عملية متزامنة في 15 موقعا، أسفرت عن القبض على 14 مشتبها فيه، 13 منهم يحملون جنسيات أجنبية.

وضبطت الفرق في المواقع التي دهمتها العديد من الوثائق العائدة للتنظيم الإرهابي إضافة إلى مواد رقمية، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

الشخص الذي أُوقف الأربعاء (الأناضول)

وأفادت السلطات بأن الإجراءات ما تزال جارية بحق الموقوفين.

وأمس الأربعاء، أوقفت السلطات، شخصا ذكرت أنه "إرهابي شارك سابقا في أنشطة تنظيم ’داعش’ في سورية"، بولاية عثمانية، جنوبي البلاد.

وقالت الولاية في بيان، أمس، إن "فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لقوات الدرك، تمكنت من تحديد تواجد إرهابي سوري بالولاية، كان قد شارك سابقا في أنشطة ’داعش’ في بلاده".

وألقت الفرق القبض على المتهم إثر عملية دهم نفذتها على عنوانه. كما صادرت الفرق مواد وأجهزة رقمية كانت بحوزته.

وفي الأول من أمس الثلاثاء، أوقفت قوات الأمن التركية، 13 أجنبيا على صلة بتنظيم "داعش" في ولاية "قر شهِر" وسط البلاد، وقرر القضاء حبس 2 منهم.

الموقوفون يوم الثلاثاء (الأناضول)

ونقلت "الأناضول" عن مصادر أمنية قولها إنّ فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن قر شهر، شنت بشكل متزامن حملات على مواقع في مركز "قر شهِر" في إطار تحقيقاتها ضد "داعش".

وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 13 مشتبهين يحملون الجنسية العراقية.

كما لفتت إلى ضبط صور ووثائق متعلقة بعمل المشتبهين في مواقع مختلفة ببنية التنظيم الإرهابي في العراق.

وبعد إحالتهم إلى القصر العدلي، قررت المحكمة حبس 2 من هؤلاء، وجرى إرسال المشتبهين الآخرين إلى مديرية الهجرة من أجل ترحيلهم.