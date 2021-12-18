لندن تستبعد التدخل العسكري في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنه من المستبعد أن ترسل بريطانيا وحلفاؤها قوات للتدخل إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، وذلك في تصريحات لمجلة "سبيكتيتور"، أوردتها وكالة "فرانس برس" اليوم، السبت.

وحذرت بريطانيا ودول مجموعة السبع الأخرى، هذا الأسبوع، موسكو، من "عواقب وخيمة" إذا غزت أوكرانيا، لكن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، قال أمس، الجمعة، إن بلاده ستلجأ إلى كل إمكاناتها "الدبلوماسية والاقتصادية" في مواجهة أي "عدوان" روسي.

وقال والاس للمجلة في مقابلة أجريت هذا الأسبوع، إن كييف "ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لذا فمن غير المرجح إلى حد كبير أن يرسل أحد قوات إلى أوكرانيا لتحدي روسيا".

وأضاف "لا ينبغي أن نخدع الناس ونقول إننا سنفعل. الأوكرانيون يدركون ذلك". ورفض الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخيار العسكري في مواجهة غزو روسي لأوكرانيا.

وقال والاس إن بريطانيا يمكن أن تساعد أوكرانيا في "بناء القدرات"، مضيفا أن التهديدات بفرض "عقوبات اقتصادية شديدة" هي أكثر أشكال الردع المحتمل تنفيذها.

وتطرق إلى إمكانية قطع روسيا عن شبكة "سويفت" الدولية للتحويلات المالية.

ومؤخرًا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وسط مزاعم بأن بوتين قد اتخذ قرارًا بشأن الغزو، الأمر الذي نفته موسكو مرارا.

وقال والاس: "لسنا متأكدين من أنه اتخذ قرارًا، لكن مع ذلك فإن أفعاله واستعداداته العسكرية تشير إلى هذا الاتجاه ... أعتقد أننا يجب أن نشعر بالقلق جميعًا".

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوما" على أوكرانيا، كما أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن أي عدوان جديد من جانب روسيا ضد أوكرانيا سيكون له ثمنا باهظا، لافتًا أنه مستعد للعمل على إجراءات بناء الثقة إذا خففت موسكو من التوترات.

ألمانيا تجذر من "عواقب وخيمة" على "نورد ستريم 2"

من جانبه، حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في مقابلة نشرت اليوم السبت، من "عواقب وخيمة" قد تطال خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، في حال شنت روسيا هجوما يخشاه الغرب ضد أوكرانيا.

وقال الوزير الألماني في عدد الأحد لصحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ"، إنه "لا يمكن أن يحدث أي عمل عسكري جديد من دون عواقب وخيمة". وأضاف ردا على سؤال عن خط أنابيب الغاز "يجب عدم استبعاد أي شيء" في حال "انتهاك جديد لوحدة أراضي" أوكرانيا.

وعبرت الحكومة الألمانية الجديدة التي تولت السلطة قبل أقل من أسبوعين، برئاسة أولاف شولتس، عن موقف حازم حيال موسكو في ملف "نورد ستريم 2".

وهددت بيربوك "بإغلاق" خط الأنابيب إذا حدث تصعيد في أوكرانيا التي يتهم الأميركيون والأوروبيون موسكو بالتحضير لمهاجمتها.