الصحة العالمية: لن يتمكن أي بلد من تجاوز الوباء بفضل الجرعات المعزِّزة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من وهم شائع مفاده أن اعطاء الجرعات المعززة المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيكون كافيا لتجاوز الوباء.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدانوم غبرييسوس في مؤتمر صحافي في جنيف قبل بضعة أيام من حلول عيد الميلاد: "لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءا أخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق أن توقعنا".

وأضاف أن "برامج تعزيز من دون تمييز قد تؤدي إلى إطالة أمد الوباء بدل وضع حد له، وذلك عبر تحويل اللقاحات المتوافرة إلى بلدان ذات نسبة تلقيح عالية، ما يمنح الفيروس إمكان التفشي والتحول في شكل أكبر".

وتابع: "من المهم أن نتذكر أن الغالبية الكبرى من حالات الاستشفاء والوفيات تعود إلى أناس لم يتلقوا اللقاح وليس إلى أناس لم يتلقوا الجرعة المعززة، ويجب أن نكون واضحين جدا لجهة أن اللقاحات تبقى فاعلة ضد المتحورة دلتا وكذلك أوميكرون".

وأفادت لجنة الخبراء في منظمة الصحة، المعنية بسياسة التلقيح، بأن ما لا يقل عن 126 دولة أعطت تعليماتها بوجوب إعطاء جرعة معززة، أو لقاح إضافي، وقد باشرت 120 من هذه الدول حملات في هذا الصدد.

وأضافت اللجنة في تقرير أصدرته الأربعاء، أن غالبية هذه الدول إما غنية وإما متوسطة الدخل في حين أن "اي بلد فقير لم يعتمد حتى الآن برنامج الجرعات المعززة".