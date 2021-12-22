  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الصين: 13 مليون نسمة في الحجر بسبب كورونا

تاريخ النشر: 22/12/2021 - 13:47

الصين: 13 مليون نسمة في الحجر بسبب كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

يلزم 13 مليون مواطنا الحجر في مدينة شيآن شمال الصين، وذلك بقرار من السلطات الصينية اليوم، الأربعاء، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا؛ قبل أكثر من شهر من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وأوردت السلطات الصينية في بيان لها "على سكان مدينة شيآن البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع لمغادرتها"، موضحة أنه "يُسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق كل يومين".

وكانت المدينة المعروفة بجيشها الطيني المدفون فرضت بالفعل قيودا شديدة على السفر الأربعاء لاحتواء تفشي وباء كورونا.

وتنتهج الصين منذ العام الماضي استراتيجية "صفر كوفيد" التي تتمثل في بذل قصارى جهدها للحد قدر الإمكان من حدوث إصابات جديدة لا تتجاوز بشكل عام بضع عشرات يوميا.

وأعلنت الدولة عن 52 إصابة جديدة في مدينة شيآن الأربعاء ليرتفع عدد المرضى في المدينة إلى 143 منذ التاسع من كانون الأول/ ديسمبر.

وكانت شيآن بدأت الثلاثاء فحص جميع سكانها. وقد حثتهم على تجنب الخروج والتجمع ضمن مجموعات كبيرة.

وفرضت إجراءات حجر على نحو تسعين حيا سكنيا لكن عدد الأشخاص المعنيين غير معروف.

وللحد من انتشار الفيروس فرض على سكان المدينة اعتبارا من صباح الأربعاء الحصول على تصريح لركوب القطار ومغادرة المدينة، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي قبل إعلان الإغلاق.

كذلك ألغيت 85% من الرحلات الجوية من وإلى مدينة شيآن حسب الموقع الالكتروني المتخصص "فاريفلايت".

بودكاست عرب 48

#الصين
#كورونا
#فيروس كورونا
#شيآن

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سورية: أكثر من 3700 قتيل منذ مطلع العام
سورية: أكثر من 3700 قتيل منذ مطلع العام

2021-12-22

ليبيا: مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل الاقتراع الرئاسي
ليبيا: مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل الاقتراع الرئاسي

2021-12-22

السودان: الفراغ السياسي يهدد الاقتصاد القومي
السودان: الفراغ السياسي يهدد الاقتصاد القومي

2021-12-22

الأكثر قراءة

ذروة العاصفة: أمطار شديدة ورياح قوية وتحذير من الفيضانات

ذروة العاصفة: أمطار شديدة ورياح قوية وتحذير من الفيضانات

2021-12-21
منصور عباس يتبنى

منصور عباس يتبنى "قانون القومية": "إسرائيل يهودية وهكذا ستبقى"

2021-12-21
جنين: استشهاد شاب في مركبة محترقة استهدفها الاحتلال

جنين: استشهاد شاب في مركبة محترقة استهدفها الاحتلال

2021-12-21
توصية بجرعة رابعة للفئات المعرضة للخطر.. إسرائيل تسجل أول حالة وفاة بـ

توصية بجرعة رابعة للفئات المعرضة للخطر.. إسرائيل تسجل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون"

2021-12-21

"كابينيت كورونا" يشدّد القيود على المجمعات التجارية وجهاز التعليم

2021-12-21