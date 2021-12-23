تركيا: اعتقال خليّة من "داعش" خطّطت لتنفيذ عملية ليلة رأس السنة

اعتقلت السلطات التركية في ولايتي أضنة ومرسين جنوبي البلاد، 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابيّ، قالت إنهم كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية ليلة رأس السنة.

وأفاد بيان صادر عن قيادة الدرك في ولاية مرسين، اليوم الخميس، بأن الفرق الأمنية نفذت فجرا عمليات دهم متزامنة بأضنة ومرسين لمنازل إرهابيين يعملون لصالح "داعش"، كانوا يستعدون لتنفيذ العملية.

وأسفرت العمليات عن القبض على 6 أشخاص مرتبطين بـ "داعش"، والعديد من المواد الرقمية والوثائق العائدة للتنظيم الإرهابي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وخلال الشهر الجاري، أوقفت السلطات التركية، 28 شخصا خلال 3 أيام، قالت إن لهم صلة بتنظيم "داعش" كذلك، وبينهم عراقيّون.