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النووي الإيراني: مفاوضات فيينا تُستأنف الإثنين المقبل

تاريخ النشر: 23/12/2021 - 15:48

النووي الإيراني: مفاوضات فيينا تُستأنف الإثنين المقبل
أعضاء بالوفد الإيراني في مفاوضات فيينا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تُستأنَف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيرانيّ، التي تُعقَد في فيينا، الإثنين المقبل، بحسب ما أعلن منسق المفاوضات، إنريكي مورا، اليوم الخميس.

وقال مورا في تغريدة عبر "تويتر" إن اللجنة المشتركة لأعضاء الاتفاق النووي، ستجتمع لمناقشة وتحديد خارطة الطريق.

وذكر أنه من المهم تسريع وتيرة القضايا العالقة، والمضيّ قدما، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة.

في السياق، أكّد كبير مفاوضي الوفد الروسي في المحادثات، ميخائيل أوليانوف، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الخميس، استئناف المفاوضات في 27 من الشهر الجاري، وقال: "عادة ليس من الشائع الانخراط في عمل جاد بين عيد الميلاد والعام الجديد... في هذه الحالة على وجه التحديد... هذا مؤشر على أن كل المشاركين في المفاوضات لا يريدون إضاعة الوقت ويسعون إلى استعادة سريعة لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة للاتفاق النووي الإيراني.

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وكان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قد قال أمس الأربعاء، إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق في المحادثات بين الدول العظمى وإيران في فيينا، أو لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإنه يجب "تحييد التهديد الإيراني" بشكل نهائي، فيما اعتبر وزير الأمن، بيني غانتس، أن إيران "تلعب في الوقت الضائع". وجاءت أقوالهما خلال مراسم تخريج دورة طيارين.

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#إيران
#روسيا
#موسكو
#مفاوضات فيينا
#النووي الإيراني
#إنريكي مورا

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