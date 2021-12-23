النووي الإيراني: مفاوضات فيينا تُستأنف الإثنين المقبل

تُستأنَف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيرانيّ، التي تُعقَد في فيينا، الإثنين المقبل، بحسب ما أعلن منسق المفاوضات، إنريكي مورا، اليوم الخميس.

وقال مورا في تغريدة عبر "تويتر" إن اللجنة المشتركة لأعضاء الاتفاق النووي، ستجتمع لمناقشة وتحديد خارطة الطريق.

وذكر أنه من المهم تسريع وتيرة القضايا العالقة، والمضيّ قدما، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة.

في السياق، أكّد كبير مفاوضي الوفد الروسي في المحادثات، ميخائيل أوليانوف، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الخميس، استئناف المفاوضات في 27 من الشهر الجاري، وقال: "عادة ليس من الشائع الانخراط في عمل جاد بين عيد الميلاد والعام الجديد... في هذه الحالة على وجه التحديد... هذا مؤشر على أن كل المشاركين في المفاوضات لا يريدون إضاعة الوقت ويسعون إلى استعادة سريعة لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة للاتفاق النووي الإيراني.