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إعصار الفلبين: الأمم المتحدة تبدأ حملة لجمع 100 مليون دولار

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 09:36

إعصار الفلبين: الأمم المتحدة تبدأ حملة لجمع 100 مليون دولار
الدمار الذي خلّفه الإعصار (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

تبدأ الأمم المتحدة، اليوم، الجمعة، حملة لجمع 106,5 ملايين دولار لضحايا إعصار راي الذي ضرب الفيليبين الأسبوع الماضي، وفق منسق المنظمة الأممية في البلاد، غوستافو غونزاليس.

وقال غونزاليس مؤتمر صحافي عبر الفيديو، أمس، الخميس، "غدًا سنطلق على المستوى المحلي مع ممثلي المجتمع الدولي في مانيلا عرضًا للاحتياجات الإنسانية وخطة الأولويات"، مضيفا أن "المبلغ المطلوب هو 106,5 ملايين دولار".

وستُخصّص الأموال لنحو 530 ألف شخص في المناطق الأكثر تضرّرًا، والذين هم بحاجة ماسة إلى الخدمات الصحية ومياه الشرب ومرافق الصرف الصحي.

وأشار غونزاليس إلى وجود "زخم لتقديم الدعم الكامل"، مضيفًا أنّ "التحدي الآن هو ترجمة كل هذا التضامن بسرعة إلى أفعال ملموسة".

وتسبب إعصار راي، الذي رافقته رياح بلغت سرعتها 195 كيلومترًا في الساعة، بإحداث دمار في جزر سيارغاو وديناغات ومينداناو، ما أسفر عن مقتل 375 شخصًا على الأقل.

ولجأ أكثر من 400 ألف شخص إلى مراكز إيواء أو لدى أقاربهم بعد أن تضررت منازلهم، بسبب أقوى إعصار يضرب البلاد هذا العام، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

ويحذر علماء منذ فترة من أن الأعاصير تزداد عنفا مع تزايد الاحترار المناخي الناجم عن نشاط الإنسان.

بودكاست عرب 48

#الفلبين
#الأمم المتحدة
#الإعصار راي

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