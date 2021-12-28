  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيران تصرّ على التركيز على رفع العقوبات النفطيّة في محادثات فيينا

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 18:32

إيران تصرّ على التركيز على رفع العقوبات النفطيّة في محادثات فيينا
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان (أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

حثّت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وحلفاءها على التعهد بالسماح لطهران بتصدير نفطها الخام مع استئناف محادثات فيينا بشأن الملف النووي أمس الإثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي بطهران، إن بلاده تصر على موقفها في محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع 2015.

وتعثرت المحادثات مجددا وتم تأجيلها في وقت سابق من هذا الشهر، بعد جولة سابعة شابتها التوترات بشأن مطالب طهران الجديدة.

وبحسب عبد اللهيان، تريد طهران أن تركز الجولة الثامنة من المفاوضات على صناعة النفط الخاضعة للعقوبات.

وقال إن الهدف هو الوصول إلى "نقطة نستطيع من خلالها بيع النفط الإيراني بسهولة وبدون أي قيود، وأن نستطيع إيداع الأموال في الحسابات المصرفية الإيرانية".

وانطلقت أمس الإثنين، الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني في العاصمة النمساوية، بهدف التفاوض حول وثيقة مشتركة جديدة بين إيران والقوى الدولية.

وتوقع منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا، إنريكي مورا، أن يتم التوصل إلى اتفاق حول إحياء الاتفاق النووي في غضون أسابيع، بحسب قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية.

وتهدف المفاوضات التي تُعقد تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أيار/ مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

اقرأ/ي أيضًا | بينيت يدعي أنه لن يعارض أي اتفاق نووي

وتصرّ طهران على رفع كامل للعقوبات الأميركية قبل أن تعود لالتزاماتها النووية التي تخلت عنها خلال السنوات الماضية، بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا في 14 تموز/ يوليو 2015.

بودكاست عرب 48

#إيران
#طهران
#الاتفاق النووي
#مفاوضات فيينا

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأردن: عراك بالأيدي في مجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات دستوريّة
الأردن: عراك بالأيدي في مجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات دستوريّة

2021-12-28

تونس تعلن موازنة 2022 بعجز متوقع 3 مليارات دولار
تونس تعلن موازنة 2022 بعجز متوقع 3 مليارات دولار

2021-12-28

ليبيا: مجلس النواب يبحث مقترحا بتأجيل الانتخابات 6 أشهر
ليبيا: مجلس النواب يبحث مقترحا بتأجيل الانتخابات 6 أشهر

2021-12-28

الأكثر قراءة

بار ليف يخضع لحراسة: العرب لم يهددوني وإنما يهود إسرائيليون

بار ليف يخضع لحراسة: العرب لم يهددوني وإنما يهود إسرائيليون

2021-12-27
حالة الطقس: أجواء باردة وجافة

حالة الطقس: أجواء باردة وجافة

2021-12-27
بينيت: أوضحنا لواشنطن.. لا مكان لقنصلية مخصّصة للفلسطينيين في القدس

بينيت: أوضحنا لواشنطن.. لا مكان لقنصلية مخصّصة للفلسطينيين في القدس

2021-12-27
شاكيد: إسرائيل تعتزم استجلاب عاملين لرعاية المسنين من المغرب

شاكيد: إسرائيل تعتزم استجلاب عاملين لرعاية المسنين من المغرب

2021-12-27

"أوميكرون" السلالة المهيمنة: تقليص قائمة "الدول الحمراء"

2021-12-27