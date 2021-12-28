إيران تصرّ على التركيز على رفع العقوبات النفطيّة في محادثات فيينا

حثّت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وحلفاءها على التعهد بالسماح لطهران بتصدير نفطها الخام مع استئناف محادثات فيينا بشأن الملف النووي أمس الإثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي بطهران، إن بلاده تصر على موقفها في محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع 2015.

وتعثرت المحادثات مجددا وتم تأجيلها في وقت سابق من هذا الشهر، بعد جولة سابعة شابتها التوترات بشأن مطالب طهران الجديدة.

وبحسب عبد اللهيان، تريد طهران أن تركز الجولة الثامنة من المفاوضات على صناعة النفط الخاضعة للعقوبات.

وقال إن الهدف هو الوصول إلى "نقطة نستطيع من خلالها بيع النفط الإيراني بسهولة وبدون أي قيود، وأن نستطيع إيداع الأموال في الحسابات المصرفية الإيرانية".

وانطلقت أمس الإثنين، الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني في العاصمة النمساوية، بهدف التفاوض حول وثيقة مشتركة جديدة بين إيران والقوى الدولية.

وتوقع منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا، إنريكي مورا، أن يتم التوصل إلى اتفاق حول إحياء الاتفاق النووي في غضون أسابيع، بحسب قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية.

وتهدف المفاوضات التي تُعقد تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أيار/ مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.