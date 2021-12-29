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بايدن سيعرض على بوتين "مسارا دبلوماسيًّا" بشأن التوتر في أوكرانيا

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 21:51

بايدن سيعرض على بوتين "مسارا دبلوماسيًّا" بشأن التوتر في أوكرانيا
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيعرض على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "مسارًا دبلوماسيًا" بشأن التوتر في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي الخميس.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مسؤول في البيت الأبيض، لم تسمّه، القول، إن بايدن سيُبدي استعداده لسلوك "مسار دبلوماسي" لكن الولايات المتحدة، التي لا تزال "قلقة جدا" إزاء وجود قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا، ستكون أيضًا "مستعدّة للردّ في حال شنت روسيا غزوا جديدا لأوكرانيا".

وأوضح المسؤول، أن تنظيم المكالمة جاء بناء على طلب الكرملين.

وسيناقش الرئيسان مجموعة من القضايا قبل اللقاء الدبلوماسي المقرر الشهر المقبل والذي سيجمع مسؤولين روسًا وأميركيين في جنيف في 10 كانون الثاني/ يناير.

ومن المقرر أن يلتقي الروس إثر ذلك بشكل منفصل مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ورغم تكثيف الاتصالات الدبلوماسية، ترى واشنطن أن على الروس بذل المزيد لخفض مستوى التهديد حول أوكرانيا من أجل إحراز تقدم ملموس.

ونشرت روسيا عشرات الآلاف من القوات المقاتلة على الحدود، ما يثير مخاوف لدى الغرب من أن الكرملين مستعد للاستيلاء على مزيد من الأراضي الأوكرانية.

وقال المسؤول إنه رغم عدم حصول هجوم، فإن القوات تظل "مصدر قلق كبير مستمر"، ولفت إلى إن واشنطن "تود أن ترى القوات تعود إلى مناطق تدريبها العادية".

وأكد أن "الوصول إلى تسوية نهائية، تسوية نهائية دبلوماسية، والوصول إلى تفاهم جاد بين الولايات المتحدة وروسيا، وحلف شمال الأطلسي وروسيا، وأوكرانيا وروسيا، لن يتم فعليا إلا في أجواء من التهدئة".

ولا توجد خطة لعقد قمة أخرى بين بايدن وبوتين ضمن محادثات جنيف، وفق المسؤول في البيت الأبيض.

وأوضح المسؤول ذاته، أن بايدن سيتحدث إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "قريبا"، بدون أن يحدد موعدا دقيقا.

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