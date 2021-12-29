بظلّ التوتر الروسيّ- الأوكرانيّ: البنتاغون يبقي سفنا حربيّة في البحر المتوسط

أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن مجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية بالبقاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط​، بدلا من الانتقال إلى الشرق الأوسط، وسط مخاوف بشأن حشد آلاف القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال مسؤول عسكري أميركيّ، الثلاثاء، إن التغيير في الجدول الزمني للسفينة "هاري إس ترومان" والسفن الحربية الأميركية الخمس المصاحبة لها، يعكس الحاجة إلى وجود دائم في أوروبا.

وذكر المسؤول أنه من الضروري طمأنة حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

وتضم مجموعة "ترومان" خمس سفن أميركية، إضافة إلى فرقاطة تابعة للبحرية الملكية النرويجية.

وغادرت مجموعة سفن ترومان قاعدتها في نورفوك بفيرجينيا في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، ووصلت البحر الأبيض المتوسط ​​في 14 من الشهر ذاته، وكان من المقرر سابقا أن تستمر في طريقها إلى منطقة الخليج العربي، قبل أن يصدر وزير الدفاع أوامره الثلاثاء.

ويراقب الحلفاء الأميركيون والغربيون حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، بما يقدَّر بنحو 100000 جندي، ما أثار مخاوف من أن موسكو تستعد لغزو أوكرانيا.