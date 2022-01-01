إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم والجيش يستهدف مزارعي غزّة

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرقي قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أصيب خلالها أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق.

وفي سياق منفصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب أراضي المواطنين الزراعية، شرقي بلدة القرارة شمالي خان يونس.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في موقع ‘كيسوفيم‘ العسكري شرقي القرارة فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن إطلاق النار خلّف حالة من الهلع والخوف في صفوف المزارعين، الأمر الذي أجبرهم على التراجع وترك مزارعهم.

وكانت زوارق الاحتلال الإسرائيلية أطلقت نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.