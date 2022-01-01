  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم والجيش يستهدف مزارعي غزّة

تاريخ النشر: 01/01/2022 - 18:03

إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم والجيش يستهدف مزارعي غزّة
صورة أرشيفية من مسيرات كفر قدوم المناهضة للاستيطان (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرقي قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أصيب خلالها أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق.

وفي سياق منفصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب أراضي المواطنين الزراعية، شرقي بلدة القرارة شمالي خان يونس.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في موقع ‘كيسوفيم‘ العسكري شرقي القرارة فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن إطلاق النار خلّف حالة من الهلع والخوف في صفوف المزارعين، الأمر الذي أجبرهم على التراجع وترك مزارعهم.

وكانت زوارق الاحتلال الإسرائيلية أطلقت نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.

بودكاست عرب 48

#الاحتلال الإسرائيلي
#الضفة الغربية
#غزة
#كفر قدوم
#إصابات
#استيطان
#غزة

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إجبار فلسطينيين على هدم منشأة ومنزل بالقدس
إجبار فلسطينيين على هدم منشأة ومنزل بالقدس

2022-01-01

138 يوما من الإضراب: الأسير أبو هواش يفقد الوعي
138 يوما من الإضراب: الأسير أبو هواش يفقد الوعي

2022-01-01

8 وفيات بكورونا و68 إصابة بـ"أوميكرون" بالضفة وغزة
8 وفيات بكورونا و68 إصابة بـ"أوميكرون" بالضفة وغزة

2022-01-01

الأكثر قراءة

عام جديد 2022.. كل عام وأنتم بخير

عام جديد 2022.. كل عام وأنتم بخير

2021-12-31
قتيل في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

قتيل في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

2021-12-31
كوخافي: الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنت عملية في جنين بدلا من الجيش الإسرائيلي

كوخافي: الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنت عملية في جنين بدلا من الجيش الإسرائيلي

2021-12-31
شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت

2021-12-31
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة بدءا من المساء

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة بدءا من المساء

2021-12-31